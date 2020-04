‘Ajax krijgt tegenvallende aankoop van negen miljoen euro terug’

Deportivo Alavés wenst geen gebruik te maken van de koopoptie in de huurovereenkomst van Lisandro Magallán, zo weet AS maandag te melden. De Argentijnse verdediger keert normaal gesproken op korte termijn terug bij Ajax. Magallán speelde sinds vorig jaar september op huurbasis in Spanje en kwam in totaal tot elf competitiewedstrijden voor het elftal van trainer Asier Garitano.

Magallán kreeg in februari nog drie wedstrijden op rij een basisplaats van Garitano, maar twee maanden later blijkt dat de nummer veertien in LaLiga een verdere samenwerking niet op het prioriteitenlijstje heeft staan. Het is nu de vraag wat Ajax gaat doen met de 26-jarige verdediger, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA nog ruim drie jaar doorloopt. De Zuid-Amerikaan wist in de tweede helft van vorig seizoen geen basisplaats te veroveren in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ajax wist Magallán in januari 2019 voor negen miljoen euro over te nemen van Boca Juniors. De verdediger kende echter een tegenvallende start in Amsterdam. Enkele weken na zijn entree beleefde Magallán een dramatisch Eredivisie-debuut in De Kuip tegen Feyenoord (6-2). Na afloop van de zeperd in Rotterdam werd hij overladen met kritiek. Nadien kwam de mandekker nog tot vier optredens namens Ajax, dat beslag legde op de landstitel en TOTO KNVB Beker.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars trok vorig jaar zomer al een duidelijke conclusie over Magallán. "We hadden wel gehoopt dat hij al wat verder zou zijn", zo zei de bestuurder in gesprek met De Telegraaf. "We moeten ook een beetje geduld opbrengen, want hij heeft nog geen tien wedstrijden in het eerste kunnen spelen. Ik ben de eerste om te zeggen: ‘het functioneert of het functioneert niet’. Maar we moeten mensen ook een beetje de tijd geven. Heel veel spelers die eigenlijk al afgeschreven waren door de voetbalexperts en analytici, zijn het later toch heel goed gaan doen. Ik noem Arek Milik, Daley Blind, David Neres, zelfs Zlatan Ibrahimovic. En Magallán is een vechter." Twee maanden later echter werd de Argentijn verhuurd aan Deportivo Alavés.