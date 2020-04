Bayern München liet buitenkansje lopen: ‘Real legde daarna 10 miljoen neer’

Raphaël Varane maakte in 2011 voor tien miljoen euro de overstap van RC Lens naar Real Madrid, maar de loopbaan van de centrumverdediger uit Frankrijk had ook heel anders kunnen lopen. Varane werd destijds door scout Willy Sagnol aanbevolen bij Bayern München. Der Rekordmeister voelde er negen jaar geleden echter niets voor om vijf miljoen euro neer te leggen voor een relatief onervaren mandekker.

"Toen ik nog voor Bayern werkte werd ik opgebeld door een vriend", brengt Sagnol, die als rechtsback jarenlang uitkwam voor de Duitse topclub, in herinnering in een onderhoud met RMC Sport. "Hij zei tegen mij: ‘Je moet naar Lens gaan om dit superinteressante spelertje aan het werk te zien’. Na een helft had ik al gezien hoe volwassen Varane speelde. Hij begon als defensieve middenvelder en ging na rust verder als centrale verdediger."

"Ik had wat contacten opgedaan in Lens en binnen 48 uur kreeg ik een vraagprijs van de club te horen", vervolgt Sagnol zijn terugblik. "Er was zelfs de mogelijkheid om een vriendschappelijke wedstrijd tussen Bayern en Lens te organiseren, waarbij de recette in zijn geheel naar Lens zou gaan. Zijn vraagprijs was inmiddels gestegen naar een bedrag tussen de vier en vijf miljoen euro. Toen ik het dossier van Varane bij Bayern inleverde kreeg ik gelijk te horen dat het bedrag wel wat aan de hoge kant was voor een achttienjarige speler."

Varane ging uiteindelijk ook niet naar Bayern. "Real legde twee maanden later tien miljoen euro voor hem neer", verduidelijkt Sagnol. "Daar heeft hij ook geen moment spijt van gehad, ik weet zeker dat hij daar supergelukkig is. Maar voor een scout is het heel frustrerend als het management van een club niet in actie wenst te komen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat Varane tien tot twaalf jaar bij Bayern had kunnen blijven."