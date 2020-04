Feyenoord ziet Dirk Kuyt niet als kandidaat voor het eerste elftal

Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord werkt gedurende de coronacrisis aan het invullen van diverse functies voor komend seizoen. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans 'levensgroot' dat Dick Advocaat nog een jaar aanblijft als hoofdtrainer, en ziet Feyenoord in Dirk Kuyt de ideale man om het beloftenelftal te gaan trainen. De oud-aanvoerder van de club heeft het voorstel nog in overweging, zo klinkt het.

Vanaf volgend seizoen neemt Feyenoord met het Jong-elftal deel aan een nieuwe beloftencompetitie voor spelers onder 21 jaar. Door een aanpassing in de zogeheten 'voetbalpiramide' wordt het voor dat elftal mogelijk om op termijn door te promoveren tot in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord ziet het elftal dan ook als een belangrijk middel om spelers in te laten rijpen en wil Kuyt, die nu nog trainer is van Onder-19, doorschuiven.

Kuyt is al benaderd voor de promotie, maar heeft volgens het Algemeen Dagblad 'nog niet toegehapt'. Als de 104-voudig international dat wél doet, wordt een van zijn voornaamste taken om Dylan Vente onder zijn hoede te nemen. De twintigjarige spits is dit seizoen verhuurd aan RKC Waalwijk en krijgt volgend seizoen de kans om zich te bewijzen in het beloftenelftal van Feyenoord. Dat geldt volgens het AD ook voor Achraf El Bouchataoui, Jordy Wehrmann en Ian Smeulers, die nu nog aan FC Dordrecht verhuurd zijn.

Wat betreft het eerste elftal gaat Feyenoord er volgens het dagblad vanuit dat Advocaat zijn aflopende contract met een seizoen gaat verlengen. In dat geval zal ook diens assistent Cor Pot een jaar langer in De Kuip blijven. De clubleiding heeft in de toekomst een plek in de technische staf van het eerste elftal in gedachten voor Kuyt, maar zolang Advocaat aan de club verbonden is, is dat naar verluidt 'niet aan de orde'.