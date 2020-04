‘Ajax en Chelsea zullen in goed overleg tot deal over Hakim Ziyech komen’

Chelsea weet nog altijd niet wanneer de club kan beschikken over Hakim Ziyech. De vleugelspits annex nummer tien komt in principe op 1 juli over van Ajax, maar door de coronacrisis wil de FIFA het huidige seizoen verlengen en alle transfers opschuiven. The Telegraph verwacht dat Chelsea en Ajax 'indien noodzakelijk' in goed onderling overleg tot een nieuwe overgangsdatum zullen komen voor Ziyech.

Alles hangt volgens het dagblad af van de beslissingen die de Premier League en Eredivisie gaan nemen over het huidige seizoen. Mochten de seizoenen in beide competitie afgemaakt worden, dan is de kans volgens de krant groot dat Ziyech pas na afloop van het huidige seizoen de oversteek naar Engeland maakt. "Maar de situatie zal een stuk gecompliceerder worden als één van de competities niet hervat kan worden, of als een van beide veel later start dan de andere", zo klinkt het.

De Premier League heeft nog altijd het voornemen om het seizoen af te maken, terwijl de KNVB deze week de hoop uitsprak om de Eredivisie in juni te hervatten. Onder meer Ajax, PSV en AZ hebben zich echter al fel uitgesproken tegen die plannen, waardoor niet uit te sluiten is dat het seizoen beëindigd wordt. "Als het Nederlandse seizoen geannuleerd wordt, kan Ziyech, in theorie, vanaf 1 juli aansluiten bij Chelsea. Hij mag dan echter niet in actie komen zolang het huidige seizoen nog loopt", zo schetst de Britse krant.

In dat scenario zal Chelsea vermoedelijk aankloppen bij Ajax. "Vanuit financieel oogpunt is het niet logisch dat Chelsea Ziyech per 1 juli gaat betalen, terwijl het huidige seizoen nog niet is afgerond, en de Marokkaans international zodoende niet mag spelen. Tegelijkertijd is het onwaarschijnlijk dat Ajax na 1 juli het salaris van Ziyech wil doorbetalen, als het seizoen daar al wél beëindigd is. Maar gelukkig heeft Chelsea een uitstekende werkrelatie met Ajax. Verwacht wordt dat indien noodzakelijk een overeenkomst voor een nieuwe datum voor de transfer van de speler tot stand zal komen die voor beide clubs aanvaardbaar en voor beide partijen gunstig is."

Voorlopig is er echter nog geen sprake van gesprekken tussen Chelsea en Ajax. "Dat heeft geen zin, zolang er nog zoveel onduidelijk is over wanneer er weer gevoetbald kan worden. De FIFA-richtlijnen geven weliswaar aan dat de transferwindow uitgesteld en spelerscontracten verlengd kunnen worden, maar geven geen zekerheid over wanneer de transfer van Ziyech voltooid kan worden", besluit The Telegraph.