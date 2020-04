‘Dat Messi de beste ooit zou worden, had niemand bij Barcelona voorspeld’

Lionel Messi is al jarenlang de meest toonaangevende speler van Barcelona, maar de euforie rondom de aanvaller uit Argentinië is niet altijd zo groot geweest. Cristian Hidalgo, die tussen 2002 en 2006 verbonden was aan Barcelona, kan zich de komst van Messi naar de jeugdopleiding van de Catalaanse grootmacht nog goed herinneren. Een grote toekomst leek niet direct weggelegd voor de destijds pas dertienjarige spelmaker, ondanks de overwegend lovende scoutingsrapporten.

"Leo was een ongelooflijk talent", verklaart de inmiddels 36-jarige Hidalgo in een onderhoud met Goal en SPOX. "Bij Barcelona was iedereen ervan overtuigd dat Messi zou uitgroeien tot een erg goede speler. Maar de beste speler ooit? Nee, dat werd door niemand voorspeld. Dit had ook niemand kunnen voorzien. De prestaties die Leo door de jaren heen heeft geleverd zijn echt uniek te noemen."

Hidalgo kan zich de eerste periode van Messi bij Barcelona nog goed voor de geest halen. "Hij was erg verlegen en introvert", blikt de ex-speler van de Catalanen terug. "Hij zei alleen iets wanneer het echt nodig was. Toen hij vaker aan spelen toekwam en ook geregeld scoorde, ontdooide hij ook wat en kwam hij zelfs af en toe met grapjes tevoorschijn", aldus Hidalgo, die ook met genoegen terugkijkt op de samenwerking met Ronaldinho. "Zonder hem en zijn positieve uitstraling was Barcelona in die tijd lang niet zo succesvol geweest."

"Hij stond echt symbool voor vreugde", vervolgt Hidalgo zijn lofzang op Ronaldinho. "Zijn lach was echt aanstekelijk voor iedereen. Daarnaast heb ik nooit een betere dribbelaar gezien dan hem. Op de training werden we allemaal regelmatig gedold." Ronaldinho was ook buiten de lijnen enorm aanwezig. "Ik vergeet nooit dat we voor een competitiewedstrijd naar de vergaderruimte van een hotel gingen. De andere jeugdspelers en de profs namen daar allemaal hun plaats in. Er bleef een plaats over, dat was die van Ronaldinho."

"Toen hij net op tijd binnenkwam wees Ronaldinho gelijk met zijn vinger naar mij. Hij beschuldigde mij ervan dat ik op zijn stoel zat. Ik was behoorlijk geïntimideerd en stond gelijk op. Het bleek om een grap te gaan van Ronaldinho, waar iedereen hard om moest lachen. Hij zat altijd met ons te dollen en nam mij geregeld in de maling." Hidalgo is al jaren weg bij Barcelona, maar heeft de club desondanks nog steeds erg hoog zitten. "Ik speelde toen met geweldige persoonlijkheden als Carles Puyol, Fernando Navarro, Xavi en Andrés Iniesta. Zij wisten ook echt wat het inhield om de stap te maken van La Masia (jeugdcomplex van Barcelona, red.) naar het eerste elftal."