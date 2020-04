Wanda Nara en Maxi López vechten via media ruzie uit over ‘vlucht’ uit Parijs

Wanda Nara en Maxi López liggen andermaal flink met elkaar in de clinch. De 36-jarige spits van Crotone liet zich vorige week uiterst kritisch uit over het feit dat zijn ex-vrouw samen met Mauro Icardi en hun kinderen Parijs had verlaten voor Italië. In gesprek met het Italiaanse Chi slaat Nara terug naar López, die tussen 2008 en 2013 getrouwd was met Nara en met haar drie kinderen heeft.

“Ik wil graag weten onder welke voorwaarden je tijdens een wereldwijde pandemie de quarantaine hebt gebroken. De hele wereld heeft je verzocht om niet te reizen en nu heb je onze kinderen blootgesteld aan een trip naar een ander land. Je bent naar het epicentrum van de besmetting in Italië gegaan zonder ook maar na te denken over de consequenties? Wat gaat er op dit soort momenten mis in je hoofd? Het belangrijkste in de wereld op dit moment is de gezondheid van onze kinderen. Ik ben woedend vanwege je gebrek aan besef”, liet López weten via social media.

“Als je dit niet voor jezelf kunt doen, doe het dan in ieder geval voor hen. Je bent vandaag de dag de moeder van vijf baby’s (Nara en Icardi hebben samen ook nog twee dochters, red.), maar dat lijk je maar niet door te krijgen”, concludeerde de spits. Icardi speelt sinds dit seizoen voor Paris Saint-Germain, dat hem huurt van Internazionale. Nara en hij hebben ook nog een huis in het Italiaanse Lombardije, dat te boek staat als het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus.

“Ik heb de kinderen niet meegenomen naar de brandhaard van de pandemie. Maxi weet donders goed dat we in een klein dorp buiten Como wonen, waar nog maar een klein aantal besmettingen zijn vastgesteld”, zo verweert Nara, naast vrouw ook de zaakwaarnemer van Icardi, zich tegen de aantijgingen van López. “Dit is mijn thuis, in Parijs hadden we alleen woonruimte gehuurd en de huur liep af. Ik voel me veiliger in Italië dan in Argentinië. We zijn Italianen, dus als er iets gebeurt, ben ik het liefst thuis.”

“Italië is ons land en heeft ons prachtige dingen gebracht in het leven. Ik had ook naar Argentinië kunnen vliegen. Maar in plaats daarvan hebben we twee auto’s gehuurd, één voor Mauro en één voor mij, hebben we de kinderen verdeeld en hebben we non-stop 750 kilometer in 9,5 uur gereden om thuis te komen. Het was risicovoller geweest om naar Argentinië te gaan, dus Maxi moet blij zijn dat ik zo goed voor de kinderen zorg. Ik heb ook advies ingewonnen van een deskundige, voordat ik besloot dit te doen”, besluit Nara.

De Corriere dello Sport wist dinsdag overigens te melden dat PSG Icardi op korte termijn voor zeventig miljoen euro definitief gaat overnemen van Internazionale. De Argentijnse spits moet zelf nog wel akkoord gaan met een definitieve overstap naar Parijs, alvorens de koopoptie in de huurovereenkomst geactiveerd kan worden. Icardi beschikt in Milaan nog over een verbintenis tot medio 2022, maar zijn toekomst lijkt voorlopig in de Ligue 1 te liggen.