Toekomst Icardi opnieuw omgeven door twijfels: ‘Dat wordt niet eenvoudig’

Mauro Icardi beleefde een dramatisch laatste seizoen bij Internazionale, waarin hij zijn aanvoerdersband kwijtraakte, daarna wegens een vermeende knieblessure een aantal wedstrijden niet in actie kwam en met slechts elf doelpunten in de Serie A zijn slechtste cijfers in jaren moest overleggen. Een zomerse transfer op huurbasis naar Paris Saint-Germain moest Icardi een nieuwe start bieden en zijn eerste maanden in Frankrijk verliepen ook zeer hoopgevend voor de 27-jarige spits. Inmiddels staan de zaken er minder rooskleurig voor en is het nog maar zeer de vraag of zijn toekomst in Parijs ligt.

Door Robin Bruggeman

De volgende stap van Icardi was een jaar geleden bijna voortdurend onderwerp van gesprek in Italië. De naam van de Argentijn werd in verband gebracht met clubs als Real Madrid en Manchester United, maar het was Juventus dat het meest concreet in de markt leek voor de goalgetter. De grootmacht uit Turijn speelde met het idee om Icardi te koppelen aan Cristiano Ronaldo en er werd ook even gesproken over een ruildeal waarbij Paulo Dybala de omgekeerde weg zou bewandelen. Van een akkoord tussen la Vecchia Signora en i Nerazzurri kwam het uiteindelijk echter niet en PSG werd de lachende derde. De Fransen huren Icardi, die geen toekomst meer had onder trainer Antonio Conte, voor een seizoen van Inter en hebben met de in de deal opgenomen koopoptie van zeventig miljoen euro de mogelijkheid om hem voor een ogenschijnlijk marktconform bedrag in te lijven.

Icardi leek die zeventig miljoen in zijn eerste maanden in de Franse hoofdstad meer dan waard te zijn. De nieuwkomer produceerde maar liefst negen doelpunten in zijn eerste elf wedstrijden in de Ligue 1 en in de groepsfase van de Champions League was hij eveneens vijfmaal trefzeker. Icardi slaagde er zelfs in om, de ook met wat kleine blessures sukkelende, topscorer aller tijden van PSG Edinson Cavani naar de bank te verdrijven en trainer Thomas Tuchel stak in november tegenover Canal+ de loftrompet over zijn nieuwe spits: “Cavani mist ritme. Hij moet om zien te gaan met deze strijd, zo gaat het op zijn positie. Het is altijd moeilijk voor een spits, een gevoelige positie. Ze hebben echter geen andere keus dan deze situatie te accepteren en hard te werken. Soms zit je in een fase waarin je je goed voelt, daar heb je een beetje geluk bij nodig en alles gaat dan perfect. Mauro zit nu in zo’n fase.”

‘Op een dag zal ik vertellen waarom Cavani niet is gekomen’

Icardi leek in januari zelfs helemaal ‘verlost’ te raken van Cavani, die zeer dicht bij een transfer naar Atlético Madrid kwam. Los Colchoneros snakken dit seizoen naar doelpunten en wilden met de routinier in de gelederen proberen om een verder kleurloos verlopend LaLiga-seizoen nog wat glans te geven. De Madrilenen en PSG slaagden er ondanks weken van onderhandelingen uiteindelijk echter niet in om tot een voor beide partijen bevredigend akkoord te komen en na de transferdeadline werd er nog met wat modder gegooid door de betrokkenen. “Op een dag zal ik vertellen waarom Cavani niet is gekomen en dan zal blijken dat ik gelijk heb. Ik wil niet met de vinger wijzen, maar de situatie waar sommige spelers in zitten wat betreft hun familieleden en hun vertegenwoordigers is schandelijk. We zitten hier niet om beroofd te doen of om rare dingen te doen”, stelde Atlético-voorzitter Enrique Cerezo begin februari in gesprek met Movistar. Atlético zou uiteindelijk achttien miljoen geboden hebben om het deze zomer aflopende contract van Cavani af te kopen, maar kwam er uiteindelijk niet uit met het kamp van de spits.

Cavani leek in januari hard op weg naar de uitgang bij PSG

Deze geklapte deal liet niet alleen de ploeg van trainer Diego Simeone met lege handen achter, maar heeft ook een grote impact op de situatie van diens landgenoot Icardi. Na zijn goede start in Franse dienst kwam hij in zijn laatste negen competitiewedstrijden niet verder dan drie treffers en de Argentijn is zijn basisplaats inmiddels weer kwijt aan Cavani. In de achtste finales van de Champions League, waarin PSG met een 2-1 nederlaag uit bij Borussia Dortmund en een 2-0 overwinning in het eigen Parc des Princes door het oog van de naald kroop, deed Tuchel zelfs helemaal geen beroep op Icardi en in Frankrijk klinken inmiddels berichten dat het flink rommelt achter de schermen bij PSG. De aanvaller zou volgens de geruchten het slachtoffer zijn van een machtsstrijd tussen technisch directeur Leonardo en Tuchel, die meer inspraak wil in het transferbeleid van PSG. De oefenmeester zou zeventig miljoen voor Icardi bovendien een te hoog bedrag vinden en met zijn beslissing om de spits op de bank posteren duidelijk willen maken dat alleen hij de opstelling bepaalt.

Dit lijkt niet het enige probleem te zijn voor Icardi, aangezien L’Équipe weet toe te voegen dat hij ook niet met al zijn ploeggenoten door een deur kan. De achtvoudig international van Argentinië kreeg het in zijn laatste jaar bij Inter, vooral vanwege de uitlatingen die zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara deed op de Italiaanse televisie, al aan de stok met een aantal teamgenoten en in Parijs onderhoudt hij volgens de doorgaans goed ingevoerde sportkrant niet bepaald een warme verhouding met sterspelers Kylian Mbappé en Neymar. Icardi’s grieven met zijn collega-aanvallers zijn, in tegenstelling tot de botsingen bij Inter, echter wel van voetbaltechnische aard: de spits zou het idee hebben dat Mbappé en Neymar hem negeren op het veld en de bal liever naar elkaar overspelen. Als voorbeeld wordt hierbij de wedstrijd tegen Saint-Étienne van begin januari aangehaald, waarin zowel Mbappé als Neymar geen enkele bal aan Icardi gaf, maar zij wel meer dan dertig keer naar elkaar overspeelden.

Het rommelt naar verluidt tussen Icardi en PSG-sterspelers Neymar en Mbappé

‘Niets is zeker, we zullen zien’

Wat eerder nog een zekere verlenging van zijn verblijf in Parijs leek, is zodoende op losse schroeven komen te staan voor Icardi. Zijn vrouw liet in januari tegenover Eurosport tussen de regels al doorschemeren dat een definitief dienstverband bij PSG geen zekerheid is voor haar echtgenoot: “Het is aan hem. Niets is zeker, we zullen zien. Het is niet makkelijk om tussen Parijs, Rome (waar zij moet zijn voor haar televisiewerk, red.) en Milaan (waar zij woont met haar twee kinderen, red.) te reizen. Mauro heeft een aantal mooie dingen gedaan in Frankrijk en daar ben ik blij om. We hebben vrienden gemaakt, maar nu moeten we afwachten”, liet Nara optekenen. Media in Italië zijn nog stelliger over de toekomst van Icardi, die volgens berichten uit het land zijn zinnen zou hebben gezet op een terugkeer naar de Serie A. Een rentree bij Inter, dat met Lautaro Martínez en Romelu Lukaku inmiddels een succesvol spitsenduo in de gelederen heeft, behoort met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet tot de opties. Juventus is volgens de berichtgeving echter nog altijd geïnteresseerd en ook de naam van Napoli wordt (opnieuw) voorzichtig genoemd als een van de gegadigden.

Het in Turijn gevestigde Tuttosport kwam vorige week enigszins verrassend met een scenario op de proppen waarbij PSG de optie om Icardi definitief in te lijven wel licht, maar hem meteen doorstuurt. Les Parisiens zouden azen op de komst van Juventus-middenvelder Miralem Pjanic en in Icardi een ideaal ruilmiddel zien. Om de deal ‘eerlijker’ te maken, moet Juventus in dat geval ook een tweede speler in de ruiltransfer betrekken en Mattia De Sciglio lijkt de gewenste kandidaat voor PSG te zijn. Deze ontwikkelingen zullen ook vanuit Milaan angstvallig in de gaten worden gehouden, aangezien Inter Icardi onder geen enkele voorwaarde terug lijkt te willen hebben en de zeventig miljoen die hij moet opbrengen alvast in had gecalculeerd om aankomende zomer de selectie verder te kunnen versterken. Aan de andere kant zal het idee dat Icardi titelconcurrent Juventus komt versterken ook niet voor lachende gezichten zorgen bij de beleidsbepalers van i Nerazzurri. De woorden van Bruno Satin, de voormalige zaakwaarnemer van Pjanic, zullen in het Giuseppe Meazza dan ook voor enige opluchting hebben gezorgd: “Icardi naar Juventus? Dat lijkt me niet eenvoudig: PSG verliest Cavani en het lijkt het meest logisch om dan op de Argentijn te focussen.”