‘Naderende transfer Pogba plaatst Van de Beek in wachtkamer’

Real Madrid wordt al langere tijd in verband gebracht met de komst van Paul Pogba en volgens AS is een verhuizing van de wereldkampioen naar het Santiago Bernabéu dichterbij dan ooit. De middenvelder van Manchester United zou zelf een voorkeur hebben voor een dienstverband bij de Koninklijke en dit lijkt ook gevolgen te hebben voor de toekomst van Donny van de Beek.

De Spaanse sportkrant heeft vanuit de entourage van Pogba vernomen dat de Fransman een overstap naar Real verkiest boven een nieuw contract in Manchester of een terugkeer bij Juventus. United heeft wel de optie om zijn tot medio 2021 doorlopende verbintenis met een jaar te verlengen, maar zal dit waarschijnlijk niet doen ‘omdat dit de speler alleen maar boos zou maken en hem een extra jaar aan frustratie zal bezorgen’.

De economische situatie spreekt daarbij ook in het voordeel van de Spaanse grootmacht. Door de coronacrisis zullen de betaalde transfersommen waarschijnlijk flink kelderen en de verwachting is dat Pogba voor veel minder dan de eerder genoemde 115 miljoen euro op te pikken is. Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de middenvelder, dringt daarnaast naar verluidt ook aan op een transfer naar Real, aangezien hij een van zijn grote sterren in het Bernabéu wil hebben spelen.

OK Diario meldt tegelijkertijd dat de komst van Van de Beek op een lager pitje is gezet. Real was een paar maanden geleden nog dicht bij een akkoord met Ajax voor 55 miljoen. De club zou zich nu echter afvragen of het gezien de huidige crisis verstandig is om dat bedrag neer te leggen voor Van de Beek, terwijl trainer Zidane ook liever op andere posities versterkingen ziet komen. Hij heeft naast de komst van Pogba zijn zinnen gezet op het aantrekken van de zeventienjarige Stade Rennes-middenvelder Eduardo Camavinga, die Casemiro kan ondersteunen en hem op termijn kan opvolgen.