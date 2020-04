Barcelona en Real Madrid wakker geschud: ‘Vraagprijs bijgesteld tot 60 miljoen'

Barcelona en Real Madrid worden zondag in de Spaanse media tot oplettendheid gemaand. Mundo Deportivo wijst beide grootmachten er namelijk op dat Napoli de vraagprijs voor Fabián Ruiz heeft laten zakken tot zestig miljoen euro. De Italiaanse club verlangde lange tijd minstens tachtig miljoen euro voor de Spaanse middenvelder, maar lijkt nu met minder genoegen te nemen.

Ruiz wordt al enige tijd genoemd bij zowel Barcelona als Real Madrid. De technisch begaafde middenvelder maakte in de zomer van 2018 voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap van Real Betis naar Napoli en is inmiddels van onschatbare waarde voor i Partenopei. Ruiz speelde de afgelopen twee seizoenen in alle competities 72 wedstrijden voor Napoli en was daarin goed voor 10 doelpunten en 6 assists.

De vraagprijs die Napoli lange tijd hanteerde voor Ruiz maakte een vertrek van de middenvelder uit Italië complex. Voorzitter Aurelio De Laurentiis sprak in de Italiaanse media over een transfersom van tussen de tachtig en honderd miljoen euro, maar lijkt inmiddels tot bezinning te zijn gekomen en de vraagprijs voor Ruiz bijgesteld te hebben tot zestig miljoen euro.

Napoli wil het tot medio 2023 doorlopende contract van Ruiz graag verlengen, maar diens zaakwaarnemer Álvaro Torres laat desgevraagd aan Mundo Deportivo weten dat van een akkoord tussen club en speler nog geen sprake is. Volgens Torres is het onwaarschijnlijk dat Ruiz voor de zomerse transferperiode een nieuw contract met Napoli zal tekenen, waardoor het aannemelijk is dat zowel Barcelona als Real Madrid binnenkort een poging gaat ondernemen om de Spaans international te strikken.