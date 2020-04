‘Everton wil groeien en bereidt spectaculaire dubbelslag bij Real Madrid voor’

Er is Everton alles aan gelegen om volgend seizoen de concurrentie aan te gaan met de top van de Premier League. Technisch directeur Marcel Brands heeft daartoe volgens Marca een ambitieus plan ontwikkeld: Everton klopt komende zomer bij Real Madrid aan voor zowel James Rodríguez als Gareth Bale.

Everton-manager Carlo Ancelotti haalde als trainer van Real Madrid in 2013 Bale naar Spanje en was ook de oefenmeester van De Koninklijke toen James na het WK van 2014 de overstap naar Madrid maakte. Ancelotti kent het duo, dat van trainer Zinédine Zidane mag uitkijken naar een nieuwe club, dan ook goed en zou een hereniging bij Everton graag tot stand gebracht zien worden.

Volgens Marca beseft Everton dat met name het aantrekken van Bale een grote uitdaging wordt. De Welshman strijkt jaarlijks ongeveer vijftien miljoen euro op bij Real, een salaris dat the Toffees normaliter niet kunnen betalen. Clubeigenaar Farhad Moshiri van Everton zou wel aan hebben gegeven bereid zijn om mee te denken in het salaris van een speler van het kaliber van Bale.

De rol van James bij Real Madrid lijkt compleet uitgespeeld. De 28-jarige Colombiaan kwam dit seizoen tot slechts zeven optredens in LaLiga en wordt al tijden gelinkt aan een vertrek. Naast Everton worden ook Arsenal en Wolverhampton Wanderers genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers van de aanvallende middenvelder. Overigens noemt Marca ook de naam van Aaron Ramsey als eventuele aanwinst voor Everton; de middenvelder van Juventus werd eerder ook al door 90Min geopperd.