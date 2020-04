‘Marcel Brands wil bij Everton stunten met komst van Welsh duo’

Everton heeft grootse plannen op de zomerse transfermarkt. Volgens 90Min gaat technisch directeur Marcel Brands een poging wagen om Gareth Bale en Aaron Ramsey van respectievelijk Real Madrid en Juventus terug naar de Premier League te halen. Na het aantrekken van Carlo Ancelotti als manager, willen the Toffees de volgende stap maken op sportief gebied.

Clubeigenaar Farhad Moshiri ziet in Ancelotti de geschikte manager om Everton naar de absolute top te begeleiden. De ambities in Liverpool zijn groot en dus is er bij de clubleiding het besef dat de selectie een kwaliteitsinjectie nodig heeft wanneer het daadwerkelijk mee wil doen om de prijzen. Er zouden zeker zes of zeven nieuwe topspelers nodig zijn, waardoor Bale en Ramsey in beeld zijn gekomen. Bij de club heeft men vertrouwen in het aantrekken van het tweetal uit Wales, daar beiden allesbehalve zeker zijn van een basisplaats bij hun werkgever.

Bale wordt al geruimte tijd gelinkt aan een vertrek bij Real Madrid, dat in zijn maag zit met het hoge salaris van de aanvaller. De dertigjarige Bale behoort met een weeksalaris van ongeveer vier ton tot de topverdieners in Madrid, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022. De Koninklijke zou derhalve willen meewerken aan een vertrek. Ramsey maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Arsenal naar Juventus, maar heeft het moeilijk in Turijn. In de Serie A kwam hij nog niet verder dan negen basisplaatsen. De bestuurders van de Italiaanse grootmacht zouden de belangenbehartigers van de middenvelder al hebben laten weten dat er zal worden meegewerkt aan een vertrek zodra het juiste bedrag op tafel wordt gelegd.

Het salaris van Ramsey is vergelijkbaar met dat van Bale, waardoor het aantrekken van het tweetal een enorme uitdaging zal zijn voor Brands. Everton accepteert het feit dat er grote bedragen uitgegeven moeten worden wanneer het de aansluiting met de top wil vinden. Moshiri zou tevreden zijn over de basis van de selectie en zou nu de volgende stap willen zetten met de komst van spelers met exceptionele kwaliteiten. Zodoende is ook James Rodriguez in beeld bij de huidige nummer twaalf van de Engelse competitie.

Marca schrijft woensdag dat Real Madrid de Colombiaan wil verkopen omdat zijn contract volgend jaar afloopt. James werkte eerder bij Real Madrid al samen met Ancelotti. De speler en trainer hebben een goede verstandhouding, waardoor hij wel oren zou hebben naar een verhuizing naar Goodison Park. Ook Arsenal en Wolverhampton Wanderers hebben een oogje op de ex-speler van onder meer FC Porto.