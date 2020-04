‘Nueva ofensiva’ aanstaande voor alom begeerde Ivan Rakitic

AC Milan bereidt volgens Mundo Deportivo een nueva ofensiva voor om Ivan Rakitic naar Italië te halen. Het nieuwe offensief volgt na eerdere pogingen in de zomers van 2018 en 2019 om de middenvelder over te nemen van Barcelona. Concurrentie van onder meer Internazionale en Atlético Madrid ligt echter op de loer; voor Sevilla is een terugkeer van Rakitic naar verluidt 'te duur'.

Milan is al enige tijd op zoek naar een nieuwe middenvelder die binnen het 'profiel' past, zo klinkt het in de sportkrant. Zo werd Teun Koopmeiners van AZ donderdag nog met i Rossoneri in verband gebracht, maar hij is zeker niet de enige speler die in beeld is om het middenveld te versterken. Volgens Mundo Deportivo wordt Rakitic binnen de geledingen van de club gezien als de 'ideale kandidaat'. "Sinds de mislukte poging om Luka Modric binnen te halen (in de zomer van 2019, red.) wordt de middenvelder van Barcelona als topkandidaat gezien."

In een eerder stadium liet algemeen directeur Ivan Gazidis weten liever jonge spelers aan te trekken, wat in het voordeel van Koopmeiners zou pleiten, maar hij voegde eraan toe dat Milan bereid is om 'te investeren in ervaren spelers, zoals we hebben gedaan met Gonzalo Higuaín'. De 32-jarige Rakitic heeft een contract tot de zomer van 2021 bij Barcelona en wordt volgens Spaanse media getaxeerd op twintig miljoen euro. Daarmee is hij vermoedelijk een duurdere optie dan Koopmeiners, wiens waarde door Tuttosport op vijftien miljoen euro werd geschat.

Zelf ziet Rakitic nog het meest in een terugkeer bij Sevilla, verzekert Mundo Deportivo. De Kroaat stond tussen 2011 en 2014 onder contract in het Sánchez Pizjuán Stadion, alvorens hij de overstap maakte naar Barcelona. Sevilla acht zijn komst echter financieel onhaalbaar: men hikt niet alleen aan tegen de transfersom, maar ook tegen het hoge salaris dat Rakitic zou moeten ontvangen. Hoewel de international niet onwelwillend staat tegenover een langer verblijf bij Barcelona, is een transfer realistisch nu hij niet langer verzekerd is van een basisplek. Dit seizoen begon hij slechts tien keer als basisspeler in LaLiga.