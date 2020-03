Bartomeu blijft rustig onder keiharde uithaal Messi: ‘Dat zijn leugens’

De spelers van Barcelona gingen maandag definitief akkoord met een salarisverlaging van zeventig procent, zodat de overige medewerkers van de club gewoon voor honderd procent kunnen blijven worden uitbetaald. In een open brief op Instagram kwam Lionel Messi kort daarna met pittige woorden richting het bestuur en volgens Mundo Deportivo richtte de spelmaker zijn pijlen specifiek op Josep Maria Bartomeu. De voorzitter reageert een dag later op de ontstane ophef.

"We zijn van 20 maart tot nu in gesprek geweest met de spelersgroep", verklaart Bartomeu in een interview met Sport. "Er is tien dagen lang intensief met elkaar gesproken. Er was veel om te doen en er zijn veel mensen van binnen en buiten de club die hun mening hebben gegeven, zonder dat ze op de hoogte waren van de feiten. Misschien is dat van invloed geweest op de spelers. De onderhandelingen zijn gevoerd door Òscar Grau (bestuursvoorzitter Barcelona, red.) en wij hebben juist niet uit de school geklapt."

Bartomeu heeft tijdens de onderhandelingen over salarisverlaging regelmatig contact gehad met Messi. "Gisteravond nog", aldus de preses van de Catalaanse grootmacht. "Messi heeft vanaf het begin verkondigd dat dit plan uitgevoerd moest worden. De toewijding richting de medewerkers van Barcelona komt van de aanvoerders (Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué en Sergi Roberto, red.)." De spelers zijn zeker niet onder druk gezet, zo verzekert Bartomeu. "Nee, dat zijn leugens." Volgens Sport bespaart Barcelona in de nieuwe situatie maandelijks veertien miljoen euro aan salariskosten.

Messi liet maandag via Instagram weten dat hij een slecht gevoel had overgehouden aan de afgelopen periode vol onderhandelingen. "Het is verbazingwekkend dat er binnen de club mensen zijn die ons onder een vergrootglas willen leggen", aldus de Argentijnse aanvaller. "We worden onder druk gezet om iets te doen dat we altijd al van plan waren. Het idee voor salarisverlaging was er al langer. We begrijpen heel goed dat dit uitzonderlijke tijden zijn. Er zijn inderdaad een paar dagen verstreken voordat er definitief akkoord op tafel is gekomen. Dat is alleen maar omdat we op zoek waren naar de juiste formule om de club en zijn medewerkers optimaal te helpen in deze moeilijke tijden."