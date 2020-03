FIFA kan verhuur van Hakim Ziyech aan Ajax dwarsbomen

De wereldvoetbalbond FIFA werkt achter de schermen aan plannen om de transferperiode op te schuiven tot het einde van de, uitgestelde, competities. Ook zou de FIFA van plan zijn spelers- en trainerscontracten die normaal op 30 juni aflopen, automatisch te laten verlengen tot en met het einde van de competitie, maar dat kan volgens arbeidsrechtadvocaat Gerrit Pieter Poiesz ‘grote complicaties’ veroorzaken. “De FIFA kan echter niet zomaar even in contracten inbreken”, stelt Poiesz, partner van KP Advocaten.

Hakim Ziyech ondertekende enige tijd terug een contract bij Chelsea, met ingang van 1 juli. “Dat contract is waarschijnlijk in gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming tussentijds beëindigd”, legt Poiesz uit in De Telegraaf. “En daar heeft Chelsea een afkoopsom voor betaald omdat het contract van Ziyech bij Ajax nog doorliep. En dus zegt Chelsea: vanaf 1 juli ben je bij ons in dienst.”

“De FIFA is geen partij in het contract, ze betalen het salaris niet en ze zijn niet aansprakelijk mocht er iets gebeuren. Het gaat om een werkgever-werknemer verhouding”, benadrukt de arbeidsrechtadvocaat, die echter een oplossing ziet. “Ziyech zou voor een paar maanden kunnen worden uitgeleend, met toestemming van Chelsea, Ajax en Ziyech. Op die manier kunnen clubs en spelers meewerken om het uitgestelde seizoen af te maken, maar dat is met zoveel partijen een heidens karwei.”

De FIFA kan hoe dan ook wél invloed uitoefenen, door aan te geven dat Ziyech in een dergelijke situatie niet speelgerechtigd zal zijn. Poiesz stelt dat de reglementen daar dan wel in moeten voorzien én de FIFA de bevoegdheid moet hebben om op grond van deze bijzondere omstandigheden eenzijdig te bepalen dat Ziyech niet voor Chelsea mag uitkomen. Een ander probleem kan zijn dat in Nederland niet mag worden doorgespeeld, maar in Engeland wel. “Dan heb je al een probleem. En je praat in dit geval over tientallen bonden.”