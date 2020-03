Benzema relativeert eigen klasse ditmaal: ‘Vergeleken met hem ben ik de kart’

Karim Benzema staat nog altijd achter de uitlatingen die hij zondagavond deed over Olivier Giroud. De aanvaller van Real Madrid liet via Instagram Live weten dat hij kwalitatief ver boven zijn Franse vakcollega van Chelsea staat, omdat 'Formule 1 niet met karten vergeleken dient te worden'. Benzema heeft daarmee niets miszegd, zo benadrukt hij een dag later.

De aanvalsleider van Real Madrid plaatst maandagavond een nieuwe video op Instagram en blikt daarin terug op zijn uitlatingen van zondag over Giroud. Volgens Benzema heeft hij 'simpelweg de waarheid verteld' en wordt voorbij gegaan aan het feit dat hij Giroud óók heeft geprezen voor diens bijdrage aan de nationale ploeg van Frankrijk.

Benzema ging zondagavond live op Instagram en werd toen gevraagd om zichzelf te vergelijken met Giroud. Ofschoon hij benadrukte dat 'Formule 1 niet met karten vergeleken dient te worden' en Giroud in zijn vergelijking de kart is, stipte hij ook aan dat Antoine Griezmann en Kylian Mbappé bij de Franse nationale ploeg profiteren van het vuile werk dat de Chelsea-spits opknapt. "Maar kan iedereen genieten van de wijze waarop hij speelt? Ik weet het niet", voegde Benzema daar aan toe.

"Niemand onthoudt wat ik heb gezegd over zijn bijdrage aan het Franse team. Het enige dat we onthouden is wat ik zei over de Formule 1. Ik sta achter mijn woorden, het is de waarheid", zegt Benzema nu. De 32-jarige spits van Real Madrid vindt het belangrijk om realistisch te zijn en blijkt niet te beroerd om ook zijn eigen kwaliteiten te relativeren. "Als je mijn mening vraagt over de Braziliaanse Ronaldo, dan is hij de Formule 1 en ben ik de kart. Zo is het nu eenmaal."