‘Toen Van Persie vertrok werd ik wel boos, het was een soort statement’

Bacary Sagna was in het verleden een belangrijke speler voor Arsenal. De rechtsback koos er in 2014 echter voor om op transfervrije basis de overstap te maken naar Manchester City, waar hij drie seizoenen zou blijven. Sagna koos mede vanwege de handelswijze van Arsenal rondom het verlengen van zijn contract voor the Citizens, maar vertelt in gesprek met Goal dat ook het vertrek van Robin van Persie naar Manchester United een grote rol heeft gespeeld.

“Toen Cesc Fàbregas vertrok (naar Barcelona, red.) werd ik niet boos, dat zat er duidelijk aan te komen. Ik werd ook niet boos toen Samir Nasri vertrok (naar Manchester City, red.), maar toen Robin vertrok wel. Het was net alsof de club een statement wilde maken. Hij vertrok op een manier die niemand begreep, hij deed het geweldig”, blikt Sagna maandag terug.

“Hij was een ander soort speler, een beest op het veld, een doelpuntenmachine. Toen hij vertrok, vroeg ik me af waarom Arsenal niet meer probeerde te doen om hem aan boord te houden. Zelfs als het hen veel geld had gekost, hadden ze het moeten doen omdat het ook geld kost om een andere speler te halen. En als je dan iets wil winnen, zal die speler eerst tijd nodig hebben om zich aan te passen”, gaat Sagna verder. “Zijn vertrek begreep ik niet, net als dat van Alex Song. Zij vertrokken op hetzelfde moment en ik hoorde het via de Franse pers. Dat maakte me erg boos.”

Vanwege de teleurstelling over het vertrek van deze spelers en de manier waarop Arsenal omging met zijn aflopende contract koos Sagna uiteindelijk zelf ook voor een nieuw avontuur. Pas nadat Sagna in een interview zich over zijn toekomstplannen had uitgelaten, meldden the Gunners zich om over een nieuwe verbintenis te praten: “Dat voelde niet natuurlijk en ik voelde me helemaal niet comfortabel.”

“Dit heeft me pijn gedaan, zowel als speler als op persoonlijk vlak, ik heb altijd mijn best gedaan. Ik heb tussen 2008 en 2014 nooit ergens om gevraagd. Ik heb ook niet bij de club aangeklopt voor een nieuw contract. Ik heb mijn contract gerespecteerd, maar de manier waarop ik uiteindelijk vertrok was wel een beetje smerig. Ik vond het niet leuk, ik voelde me niet meer op mijn gemak. Er was iets geknapt in mijn hoofd”, sluit hij af.