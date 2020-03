Koeman velt intern oordeel over plannen Van der Zee: ‘Nee, dat is niet laf’

Ronald Koeman heeft intern bij de KNVB zijn zegje gedaan over een plan dat mogelijk in het jeugdvoetbal geïntroduceerd gaat worden. Volgende maand wordt er beslist of bij wedstrijden van kinderen tot derten jaar geen uitslagen en standen meer worden bijgehouden, zoals nu al het geval is bij kinderen tot en met tien jaar. Het idee van directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee heeft in de media al veel kritiek te verwerken gekregen en ook de bondscoach van het Nederlands elftal lijkt geen voorstander te zijn.

Koeman benadrukt in geprek met De Telegraaf dat vanwege de uitbraak van het coronavirus dit niet de tijd is om zich uit te laten over ontwikkelingen in het jeugdvoetbal. “Maar iedereen die mij een beetje kent, weet hoe ik denk over winnen en verliezen”, aldus de keuzeheer van Oranje. Grote kopstukken uit de voetbalwereld als Ruud Gullit, Dick Advocaat, Willem van Hanegem, Dirk Kuyt en Henk ten Cate spraken zich in de media al uit tegen de plannen van de directeur amateurvoetbal.

De bondscoach vindt dat hij zich niet openlijk moet gaan mengen in de discussie. “Nee, dat is niet laf. Het is niet gepast om me er nu mee te bemoeien”, stelt Koeman. “Maar je mag ervan uitgaan dat ik intern bij de KNVB mijn zegje over dit onderwerp zeker heb gedaan.” De oud-voetballer van onder meer Ajax, PSV en Barcelona sluit dan ook niet uit dat hij zich in de nabije toekomst wel openlijk zal uiten over het onderwerp.

Eerder deze maand schoot Advocaat het idee af in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat is dus het probleem hier in Nederland, het gaat wel om winnen of verliezen”, zei de trainer van Feyenoord. “Daar word je sterk van. Als je verliest, moet je nog sterker worden. Dat hebben ze daar waarschijnlijk toch nog niet zo goed in de gaten. Maar als je dat niet begrijpt. Ik weet niet wie die heeft verzonnen, maar dit echt een heel slecht idee.”