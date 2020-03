FC Groningen baalt na veelbesproken video op Cruyff Court in Amsterdam

FC Groningen is niet blij met Daishawn Redan. De negentienjarige aanvaller, dit seizoen gehuurd van Hertha BSC, verscheen zondagavond op een video waarin te zien was dat hij samen met Quincy Promes, rapper Chyvon Pala en enkele anderen een balletje trapt op een Cruyff Court in Amsterdam. Ze sloegen de adviezen om zoveel mogelijk binnen te blijven dus in de wind.

Promes en Redan zijn hechte vrienden: de twee geboren Amsterdammers speelden, ondanks een leeftijdsverschil van negen jaar, samen op pleintjes in de Bijlmer en kwamen vaak bij elkaar over de vloer. Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van Groningen, vindt het echter onverantwoord dat ze elkaar nu hebben opgezocht. "Dit is niet wat we hebben afgesproken", reageert Fledderus in gesprek met RTV Noord.

"Het lijkt me wel zo netjes om eerst het verhaal van Redan aan te horen, alhoewel dit er niet heel positief uitziet. Ik ga de trainer ook bellen om te bespreken hoe we hiermee omgaan", kondigt Fledderus aan. Groningen heeft de spelers opgedragen om dicht bij huis te blijven. Het is de spelers niet toegestaan om naar een andere stad te gaan, maar dat heeft Redan dus wel gedaan. Het kwam de spelers op sociale media op veel kritiek te staan, maar Redan zegt zelf dat hij er was om te trainen.

"We waren voor onszelf aan het trainen, waarbij we gewoon gepaste afstand hielden van elkaar", vertelt de jongeling. "Een beetje afwerken. Mensen hoorden toen dat Quincy Promes en ik daar aan het trainen waren en begonnen ons te filmen." Het desbetreffende filmpje werd echter gemaakt en gepubliceerd door rapper Chivv, ofwel Chyvon Pala, van wie bekend is dat hij met Promes bevriend is. De twee namen eind vorig jaar zelfs samen de track 'Look Rich' op.