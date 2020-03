‘Liverpool bereidt bod van 90 miljoen euro bij Barcelona voor'

Liverpool wil Ousmane Dembélé naar Engeland halen, zo claimt Sport zondagmiddag. De Catalaanse krant beweert dat manager Jürgen Klopp erg gecharmeerd is van de kwaliteiten van de aanvaller. Naar verluidt kan Barcelona een aanbieding van negentig miljoen euro verwachten uit Liverpool voor de 22-jarige Fransman.

Dembélé verkaste in de zomer van 2017 van Borussia Dortmund naar Barcelona voor een bedrag van circa 125 miljoen euro. De buitenspeler heeft in de afgelopen seizoenen zijn stempel nog niet weten te drukken in het Camp Nou, met name door blessureleed. De aanvaller heeft al meerdere langdurige blessures achter de rug en staat vandaag de dag ook aan de kant met een ernstige kwetsuur.

Barcelona zou wel openstaan voor een vertrek van de blessuregevoelige Dembélé, die volgens Sport al elf kwetsuren heeft gehad sinds hij bij de Catalanen werkt. De grootmacht zou vanwege de coronacrisis in de financiële problemen kunnen komen, waardoor een forse geldinjectie welkom zou zijn. Klopp en Liverpool zouden bereid zijn negentig miljoen euro te bieden voor Dembélé.

De Duitse manager is volgens de berichtgeving enthousiast over de kwaliteiten van de aanvaller. Met name het seizoen van Dembélé bij Borussia Dortmund staat nog scherp bij Klopp op het netvlies, zo klinkt het. Volgens Sport ziet Klopp in de jongeling, die tot de zomer van 2022 vastligt bij Barcelona, de ideale versterking voor de aanvalslinie.