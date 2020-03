‘Operación salida y entrada’ bij Real Madrid: géén Donny van de Beek

Real Madrid verwacht minimaal vier of vijf spelers van de huidige spelersgroep van de hand te doen in de komende transferperiode, zo schrijft AS. Zolang er geen uitgaande transfers zijn, kan en wil de topclub naar verluidt geen nieuwe spelers aantrekken, mede door de onzekerheid over de hervatting van de competities. De A-selectie van Zinédine Zidane telt 25 voetballers, inclusief Rodrygo die tijdelijk bij Real Madrid Castilla was gestald.

Real Madrid heeft echter veel meer spelers op de loonlijst staan: naast winteraankoop Reinier, die direct bij Real Madrid Castilla werd geplaatst, zijn liefst elf spelers elders op huurbasis vertrokken. Het gaat om Achraf Hakimi, Martin Ödegaard, Dani Ceballos, Sergio Reguilón, Álvaro Odriozola, Takefusa Kubo, Jesús Vallejo, Borja Mayoral, Andriy Lunin, Óscar Rodríguez en Luca Zidane.

Real Madrid maakt zich naar verluidt geen zorgen om de huurlingen: Hakimi en Ödegaard keren terug van hun verhuurperiodes aan respectievelijk Borussia Dortmund en Real Sociedad en zullen blijven. Over Ceballos en Reguilón heeft men intern nog geen beslissing genomen, terwijl de rest van de verhuurde spelers verkocht (met terugkoopoptie) zullen worden of opnieuw op uitleenbasis vertrekken.

James Rodriguez, Gareth Bale, Lucas Vázquez en Mariano Diaz zullen vertrekken als een marktconform bod binnenkomt, zo is de verwachting. De toekomst van Nacho Fernández, Marcelo, Luka Modric en Brahim Diaz is nog ongewis. De club wil in samenspraak met de eerste drie naar de toekomst kijken, wat voor rol zij in het nieuwe project zullen gaan vervullen. Het bestuur hoopt dat Brahim Diaz eindelijk akkoord gaat met een verhuurperiode, iets waar hij de voorbije twee transferperiodes op tegen was.

Hakimi en Ödegaard zullen komend seizoen ‘nieuw’ zijn in de selectie van Zidane, maar Real Madrid wil ook nog een middenvelder aantrekken. De naam van Donny van de Beek valt niet: Paul Pogba blijft nog altijd de voorkeur van Zidane genieten, terwijl de directie nu Spaans international Fabián Ruiz van Napoli op het oog heeft. Verder wil men een spits aantrekken als Luka Jovic niet aan de verwachtingen blijft voldoen.