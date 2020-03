Nouri had invloed op carrière De Jong: ‘Hij gaf signaal met zijn wenkbrauwen’

De gehele uitzending van De Wereld Draait Door stond donderdag in het teken van Abdelhak Nouri. Het voormalig toptalent stortte op 8 juli 2017 als gevolg van een hartstilstand in elkaar tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen en liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op. Nouri is nog altijd geliefd en blijkt een grote invloed gehad te hebben op de carrière van Frenkie de Jong.

Nouri en De Jong werden in 2016 ploeggenoten van elkaar bij Ajax, maar kenden elkaar daarvoor al van Oranje Onder-19. De Jong speelde toen nog voor Willem II en stond in de belangstelling van zowel Ajax als PSV. "Ik had in die periode besloten dat ik weg zou gaan bij Willem II. Het ging op een gegeven moment tussen Ajax en PSV. We hadden op enig moment een toernooi in Griekenland met Oranje Onder-19", memoreert De Jong.

"Appie zei tegen mij: je moet naar Ajax komen, dan kunnen we daar met z’n allen spelen. Het wordt mooi. Wat ga je bij PSV doen? Kom naar Ajax. Hij heeft die zomer veel op mij ingepraat, zeker weten", vervolgt De Jong. "PSV meldde zich eerder bij mij, maar op een gegeven moment kwam Ajax. Ajax voelde toch beter. Ik had het gevoel dat ik bij Ajax eerder in het eerste zou komen en dat Ajax een betere lichting had dan PSV. Toen was het voor mij wel duidelijk dat het Ajax moest worden."

Nadat het noodlot voor Nouri had toegeslagen, ontwikkelde De Jong zich al voetballer stortmachtig. De middenvelder maakte vorig jaar de overstap van Ajax naar Barcelona en won ook toen advies in bij Nouri, ondanks dat laatstgenoemde moeilijk aanspreekbaar was. "Ik moest toen nog kiezen tussen verschillende clubs. Toen was ik bij Appie op bezoek. Mo (de broer van Nouri, red.) was er ook en hij zei altijd tegen mij: je moet naar Barcelona gaan. Barcelona is groter dan die andere clubs. Ik was nog aan het twijfelen. Toen de moeder van Appie binnenkwam, vroeg zij aan Appie: naar welke club moet Frenkie? Toen noemde ze de clubs op. Moet hij naar Barcelona? vroeg ze. Toen gaf Appie met zijn wenkbrauwen een signaal dat hij ermee instemde. Dat was voor mij en de familie een heel mooi moment", aldus De Jong.