‘Spanningen in München lopen op door transferplannen Hansi Flick’

Bayern München wordt al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Leroy Sané, die door technisch directeur Hasan Salihamidzic is gebombardeerd tot droomdoelwit. BILD meldt woensdag echter dat trainer Hansi Flick niet op dezelfde lijn zit met zijn ‘td’ en aankomende zomer liever andere spelers ziet komen dat de aanvaller van Manchester City.

De boulevardkrant bericht dat Salihamidzic in het verleden al een aantal keer botste met toenmalig trainer Niko Kovac, die vond dat zijn plannen op de transfermarkt niet genoeg ondersteund werden. Kovac werd begin november opgevolgd door Flick, die in ieder geval het seizoen afmaakt en mogelijk langer aan het roer staat in Beieren.

Geliefde én gehate ‘Turbo Timo’ kan transfer van 60 miljoen vergeten

Flick weigert echter om zich neer te leggen bij de plannen van Salihamidzic en roept publiekelijk om versterkingen voor de selectie van der Rekordmeister. Ook zou hij vetorecht hebben geëist voor alle inkomende transfers van aankomende zomer, wat mogelijk betekent dat de komst van Sané op een laag pitje wordt gezet.

Flick is volgens BILD namelijk meer te spreken over Kai Havertz en Timo Werner. Eerstgenoemde speelt momenteel bij Bayer Leverkusen en zal naar verwachting om en nabij de honderd miljoen euro kosten. Werner heeft naar verluidt een transferclausule van zestig miljoen in zijn contract bij RB Leipzig staan en is daarmee fors goedkoper. De komst van dit duo én Sané lijkt aankomende zomer echter niet haalbaar.