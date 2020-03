Geliefde én gehate ‘Turbo Timo’ kan transfer van 60 miljoen vergeten

Niets leek een zomerse megatransfer van Timo Werner nog in de weg te staan. De 24-jarige aanvaller heeft bij RB Leipzig tot eind april een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn tot 2023 lopende contract staan. Tot twee weken geleden leek dat bedrag op de op hol geslagen transfermarkt nog een schijntje voor een van de absolute smaakmakers van de Bundesliga, maar de uitbraak van het coronavirus heeft de situatie in de voetbalwereld volledig op zijn kop gezet. Het betekent dat clubs als Liverpool, Manchester City, Manchester United, Barcelona en Bayern München plotseling geen budget meer hebben voor Werner, waardoor zijn gedroomde en verwachte transfer voorlopig in het water lijkt te vallen.

Door Chris Meijer

Tot de Bundesliga bijna twee weken geleden werd stilgelegd, stond er dit seizoen geen maat op Werner. In 25 competitiewedstrijden nam de aanvaller van RB Leipzig 21 doelpunten en 7 assists voor zijn rekening. Daarmee was hij direct betrokken bij 45 procent van de in totaal 62 treffers van de huidige nummer drie van de Bundesliga en gemiddeld tekende hij iedere 98 minuten in een competitiewedstrijd voor een doelpunt. Werner schoot in totaal 95 keer, waarvan 22 procent een doelpunt opleverde en 49 procent op doel ging. Getuige het verschil tussen zijn expected (14,6) en daadwerkelijk aantal doelpunten (21) is hij dit seizoen uitermate effectief. Het zijn cijfers waar in de Bundesliga slechts één man aan kan tippen: Robert Lewandowski. De Poolse spits van Bayern München kan voorlopig meer doelpunten (25), minder minuten per goal (82), meer schoten (108), een hogere schotconversie (23 procent), een hogere schotnauwkeurigheid (51 procent) en een hoger aantal expected goals (21,3) overleggen. Toch was Werner zo’n beetje de enige aanvaller in de Bundesliga die tot de onderbreking van de competitie Lewandowski nog enigszins kon bijbenen, waarmee ze in Duitsland op eenzame hoogte stonden.

De cijfers van Lewandowski en Werner in dit Bundesliga-seizoen. (Bron Opta)

Na zijn beste seizoen in de Bundesliga leek komende zomer het perfecte moment voor Werner om de volgende stap in zijn carrière te zetten. De aanvaller was een halfjaar geleden al dicht bij een vertrek bij RB Leipzig. Bayern München leek in de markt voor Werner en hij wilde zelf dolgraag de overstap naar Beieren maken, maar der Rekordmeister gaf uiteindelijk de voorkeur aan het binnenhalen van Leroy Sané. Het lukte uiteindelijk niet om de vleugelaanvaller weg te halen bij Manchester City, maar tijd om terug te schakelen richting Werner was er niet meer. Hij had eind augustus al zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis bij RB Leipzig, die loopt tot medio 2023. Daarbij werd wel voorgesorteerd op een toptransfer, want er werd een gelimiteerde transfersom opgenomen in het nieuwe contract. Voor het einde van april is Werner op te halen voor een bedrag van zestig miljoen, al werd er eerder door verschillende media ook gesuggereerd dat de clausule slechts dertig miljoen zou bedragen. Het was op de transfermarkt van nog geen maand geleden een schijntje voor een van de beste spitsen van de Bundesliga, maar de uitbraak van het coronavirus heeft de situatie in de voetbalwereld volledig op zijn kop gezet.

Door het stilvallen van de competities drogen de inkomsten van de voetbalclubs op, terwijl de lopende rekeningen nog wel moeten worden doorbetaald. Het betekent dat er voorlopig een nieuwe realiteit ontstaat op de transfermarkt, die sowieso een onvoorspelbaar verloop te wachten staat. Maar de zestig miljoen voor Werner kan plotseling geen enkele Europese grootmacht zich meer veroorloven, zo beaamde Markus Krösche, sportief directeur bij RB Leipzig, in gesprek met Sport1. “In Engeland hebben ze dezelfde problemen als wij hebben. Het is fout om te denken dat het daar anders gaat omdat ze investeerders hebben. Investeerders hebben ook te maken met economische problemen. Deze crisis raakt niet één industrie, maar heeft een wereldwijde impact. We kunnen niet inschatten of de huidige marktwaarden nog hetzelfde zijn over zes maanden”, liet Krösche weten. Hij krijgt de vraag of Werner dan in Leipzig blijft. “Alles is mogelijk. We weten niet hoe de transfermarkt zich gaat ontwikkelen.”

Daarmee lijkt Werner de beoogde volgende stap in zijn tot dusver geleidelijke carrière te kunnen vergeten. De 29-voudig international kwam op zijn zesde in de jeugdopleiding van VfB Stuttgart terecht, waar Mario Gómez zijn grote voorbeeld was. “Toen ik elf of twaalf was, had ik posters van Mario op mijn kamer. Ineens gaf ik Mario een high-five toen ik hem moest vervangen in het Duitse nationale team”, vertelde Werner op de website van de Bundesliga. Hij ontwikkelde zich stormachtig in de jeugdopleiding van VfB Stuttgart. Na 32 doelpunten in 37 wedstrijden voor de Onder-17 werd hij in 2012 al op zestienjarige leeftijd gepromoveerd naar de Onder-19. In het hoogste jeugdelftal zette hij die lijn door, wat hem tot twee keer toe de Fritz Walter Medaille opleverde. Zowel in de categorie Onder-17 als later in de categorie Onder-19 werd Werner gekozen tot grootste talent van Duitsland.



De ontwikkeling van de cijfers van Werner in de Bundesliga.

SEIZOEN WEDSTRIJDEN DOELPUNTEN MINUTEN PER DOELPUNT SCHOTEN SCHOTCONVERSIE SCHOTNAUWKEURIGHEID EXPECTED GOALS 2013/14 30 4 383 40 10% 35% 10,9 2014/15 32 3 541 30 10% 33% 2,8 2015/16 33 6 367 64 9% 38% 11,7 2016/17 31 21 116 74 28% 50% 13,0 2017/18 32 13 192 95 14% 46% 11,6 2018/19 30 16 158 107 15% 36% 16,9 2019/20 25 21 98 95 22% 49% 14,6

Al met zeventien jaar, vier maanden en vijf dagen volgde zijn debuut in de hoofdmacht van VfB Stuttgart, in de Europa League-wedstrijd tegen Botev Plovdiv. Daarmee werd Werner de jongste debutant in de clubgeschiedenis, waarna hij zich ook als jongste doelpuntenmaker en jongste speler met twee treffers in een Bundesliga-wedstrijd in de geschiedenisboeken schoot. In de tussentijd maakte Werner ook nog netjes zijn school af. “Dat was moeilijk, maar ik heb het gehaald. Ik tekende bij VfB Stuttgart voor het einde van mijn middelbare school, toen ik pas zeventien was. Ik had me alleen op het voetbal kunnen focussen, maar mijn moeder wilde dat ik mijn middelbare school afmaakte. Zelf had ik dat niet overwogen, om eerlijk te zijn. Maar achteraf was het niet slim geweest. Ik ben best trots dat het me is gelukt om mijn school af te maken én mijn profcarrière te lanceren”, zei Werner. “Ik weet niet wat ik was geworden als het me niet gelukt was om profvoetballer te worden. Ik werd al zo vroeg prof bij VfB Stuttgart dat ik daar niet over nagedacht heb. Het was belangrijk om de middelbare school af te maken voor het geval er iets onverwachts zou gebeuren. Na mijn carrière zou ik iets buiten het voetbal willen doen, maar dat is nog ver weg.”

Ondanks dat Werner in zijn eerste jaren bij VfB Stuttgart nog niet heel vaak (14 keer in 103 officiële wedstrijden) het net wist te vinden, wat mede te maken had met het feit dat hij geregeld als vleugelaanvaller speelde, ontstond er de nodige belangstelling. Zoals voor vrijwel ieder excellerend Duits talent was Bayern München al vroeg in de markt voor Werner, maar na de degradatie van VfB Stuttgart naar de 2.Bundesliga in 2016 maakte hij met RB Leipzig toch een enigszins verrassende keuze. Die Roten Bullen waren op dat moment net gepromoveerd, al waren de torenhoge ambities op dat moment al een tijdje duidelijk. Met een transfersom van tien miljoen werd het clubrecord gebroken voor Werner, wiens keuze overigens door de fans van VfB Stuttgart niet in dank afgenomen werd. Recent werd nog eens duidelijk dat de in Stuttgart geboren aanvaller nog altijd persona non grata is bij die Schwaben vanwege zijn keuze voor het gehate RB Leipzig. In de periode dat Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp onder vuur werd genomen in de Duitse stadions, ontrolden de supporters van VfB Stuttgart een spandoek met de tekst Dietmar Hopp ist ein Timo Werner. Daarnaast maakte Werner zich niet populair in de Duitse stadions met een opzichtige schwalbe in een wedstrijd tegen Schalke 04 in 2016, iets wat hij later toegaf als ‘fout’.

Werner kampt met vertigo, dat ook wel draaiduizeligheid wordt genoemd. Dat is een medische term voor mensen die sneller duizelig worden bij een drastische verandering in hun omgeving. Vertigo kan ook leiden tot hoofdpijn, gehoorverlies of bijvoorbeeld suizen in het oor. Om die reden moest hij zich ooit in het Champions League-duel met Besiktas al na 32 minuten laten wisselen.

Voor zijn carrière bleek RB Leipzig voor Werner echter een uitstekende keuze. Al in zijn eerste seizoen in Oost-Duitsland scoorde hij er met 21 competitietreffers lustig op los en verdiende hij zijn eerste oproep voor de Duitse nationale ploeg, waar hij dus uiteindelijk samen kwam te spelen met idool Gómez. Als jongste speler ooit verzamelde Werner achtereenvolgens 50, 100, 150 en 200 Bundesliga-wedstrijden, terwijl hij inmiddels ook al 14 duels (en 7 doelpunten) in het hoofdtoernooi van de Champions League achter zijn naam heeft. Werner heeft zich met zijn multifunctionaliteit ontwikkeld tot het voorbeeld van een ‘moderne spits’. Hij kan niet alleen in de punt van de aanval uit de voeten, maar is tevens inzetbaar als vleugelaanvaller of aanvallende middenvelder. Daarnaast is zijn snelheid een groot wapen. Turbo Timo liep ooit de 100 meter in 11.11 seconden, wat een fractie langzamer is dan Dafne Schippers. “Ik houd er van om de bal drie of vier meter voor me te krijgen in de omschakeling, zodat ik de ruimte voor me heb. Zo kan ik afstand creëren tussen de verdediger en mij”, zo verklapte Werner ooit.

Het zijn eigenschappen die Werner tot een gewilde spits hebben gemaakt. In Duitse media werd Werner de voorbije tijd meer dan eens nadrukkelijk gelinkt aan Liverpool. In februari flirtte de aanvaller op zijn beurt ook nog eens met the Reds. “Ze hebben met Jürgen Klopp een van de beste trainers ter wereld. En hij is ook nog Duits. Veel dingen wijzen erop dat ik bij Liverpool pas. Heel goed zelfs met mijn speelstijl. Maar daar denk ik nu niet aan. We hebben nog zo veel voor ogen met RB Leipzig. Vorig jaar was het zogenaamd Bayern, nu zogenaamd Liverpool”, liet Werner optekenen. Als je zijn statistieken afzet tegen die van de aanvallers van Liverpool in de Premier League, kan inderdaad geconcludeerd worden dat Werner een aanwinst zou zijn voor het elftal van Klopp. Praktisch alle statistieken spreken in de vergelijking tussen Werner, Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané in het voordeel van de Duitser, al is de vergelijking tussen de Bundesliga en de Premier League niet helemaal eerlijk.



De cijfers van Werner in vergelijking met de voorhoede van Liverpool.

SEIZOEN WEDSTRIJDEN DOELPUNTEN MINUTEN PER DOELPUNT SCHOTEN SCHOTCONVERSIE SCHOTNAUWKEURIGHEID EXPECTED GOALS Timo Werner 25 21 98 95 22% 49% 14,6 Roberto Firmino 29 8 303 87 9% 39% 12,7 Mohamed Salah 26 16 140 98 16% 44% 12,0 Sadio Mané 26 14 149 60 23% 48% 11,5



“Er zijn op dit moment twee smaken in de voetbalwereld. Aan de ene kant kun je als speler deel uitmaken van teams als Manchester City en Liverpool. Die elftallen draaien fantastisch en hebben tevens geweldige managers. Dan is de grote vraag of je naar zo'n club wil, omdat het voor de al aanwezige spelers al zwaar genoeg is. Aan de andere kant zijn er topclubs die grote veranderingen nodig hebben omdat ze weinig grote prijzen hebben veroverd, maar die zijn niet in staat om structureel op het hoogste niveau mee te doen. Voor mij is Manchester United zo'n club. Op dit punt in mijn loopbaan vraag ik mezelf af: wil ik deel uitmaken van een nieuwe club, om echt iets op te bouwen. Of wil ik bij deze club blijven en iets groots neerzetten?”, vertelde Werner later aan Sky Sports over zijn toekomst. Zoals het er nu naar uitziet, ligt zijn toekomst voorlopig bij RB Leipzig. Dat hoeft niet per se nadelig te zijn, daar hij sinds de komst van trainer Julian Nagelsmann uitstekend presteert en tot dusver iedere wedstrijd speelde. Bovendien was er sprake van een uitstekende connectie met de van Paris Saint-Germain overgekomen Christopher Nkunku, die tot de onderbreking van de competitie vijf assists op Werner leverde.

“Het zou voor Werner moeilijker zijn om bij Liverpool speeltijd te krijgen dan bij Leipzig. In zijn eerste jaren zou hij niet de status genieten die hij hier wél heeft. Dat vertel ik hem ook. De spelers zien hoe de club zich ontwikkelt en hoe groot ons potentieel is”, zei Nagelsmann tegenover Duitse media over een eventueel vertrek van Werner. Met zijn 24 jaar heeft de aanvaller nog alle tijd en bovendien toonde hij zich in een interview met BILD bescheiden. “Het is niet moeilijk om met beide benen op de grond te blijven. Ik ben niet een jongen die arrogant wordt omdat hij een aantal doelpunten heeft gemaakt. Bij mijn vrienden en familie ben ik niet Timo Werner de voetballer, maar Timo de zoon of de vriend. Gewoon een jongen zoals iedereen”, sprak Werner. “Ik ben nog geen speler van wereldklasse. Voor mij is iemand als Lewandowski van wereldklasse. Ik werk keihard om ooit om dat niveau te bereiken. Maar om ooit een speler van wereldklasse te worden, moet ik waarschijnlijk bij een grotere club spelen. Je bereikt dat door grote wedstrijden te spelen, zoals de finale van de Champions League.”