‘Ajax sorteert voor op zomerse huurovereenkomst met Barcelona’

Pedro González, kortweg Pedri, gaat komende zomer de overstap maken van UD Las Palmas naar Barcelona. Het is nog de vraag of de zeventienjarige aanvallende middenvelder volgend seizoen deel gaat uitmaken van de eerste selectie van de Catalanen of op huurbasis zal vertrekken. Indien Pedri Barcelona tijdelijk mag verlaten, is Ajax volgens Sport buitengewoon geïnteresseerd.

Pedri beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij Las Palmas. De Spaans jeugdinternational, die werd opgeleid door de club afkomstig van de Canarische Eilanden, speelde dit seizoen tot dusver 27 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists. Barcelona heeft razendsnel actie ondernomen en neemt hem komende zomer voor vijf miljoen euro over van Las Palmas. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen zal Pedri in ieder geval aansluiten bij de eerste selectie van Barcelona.

Tijdens de voorbereiding zal trainer Quique Setién een besluit nemen over de nabije toekomst van Pedri. Indien de oefenmeester de jonge aanvallende middenvelder nog niet klaar acht voor minuten in de hoofdmacht, ligt een huurperiode elders voor de hand. Ajax zou reeds voorgesorteerd hebben op een eventuele beslissing om Pedri te verhuren. Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, zou de jeugdinternational van Spanje al jaren in de gaten houden en volgt hem de afgelopen maanden op de voet.

Pedri zou bij Ajax perfect in de ‘filosofie van de club’ passen, zo stelt Sport. Er zijn overigens al meer clubs met belangstelling voor Pedri, al heeft Ajax wel een streepje voor bij Barcelona. De verstandhouding is mede door de transfer van Frenkie de Jong naar Catalonië uitstekend. Afgelopen zomer spraken Barcelona en Ajax ook al over een tijdelijke transfer van Riqui Puig, maar de twintigjarige middenvelder wilde de Spaanse topclub niet verlaten.