‘Geknakte Ibrahimovic kondigt binnen enkele dagen vertrek aan bij AC Milan’

Zlatan Ibrahimovic is niet van plan om voor langere tijd bij AC Milan te blijven, zo weet Sport Mediaset te melden. De 38-jarige aanvaller is naar verluidt zeer ontevreden over het tussentijdse ontslag van directeur voetbal Zvonimir Boban, die eerder deze maand na een dienstverband van slechts negen maanden werd weggestuurd uit het San Siro. Ibrahimovic keerde in januari terug in Milaan en tekende toen een contract voor zes maanden.

Volgens bovengenoemde media speelt Ibrahimovic al enkele dagen met het idee om AC Milan na dit seizoen de rug toe te keren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij zijn beslissing op zeer korte termijn kenbaar maakt bij algemeen directeur Ivan Gazidis, die volgens verschillende Italiaanse media een slechte verstandhouding had met Boban en regelmatig botste met de oud-middenvelder. Laatstgenoemde, die als speler zeer succesvol was in Milaan, had een groot aandeel in de komst van Ibrahimovic. De routinier had na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy verschillende opties, maar koos uiteindelijk voor een tweede periode bij de nummer zeven in de Serie A.

Ibrahimovic zette in op een verblijf tot medio 2021 bij AC Milan, maar vanwege de recente ontwikkelingen op bestuurlijk gebied heeft hij grote twijfels gekregen over de toekomstvisie van de club, zo meldt een bron dicht bij de spits aan Sport Mediaset. De boomlange aanvaller is naar verluidt ook geenszins van plan om terug te komen op zijn beslissing om i Rossoneri al na een halfjaar weer te verlaten. Vanwege de coronacrisis en het stilleggen van de Serie A is de kans echter groot dat het tweede dienstverband van Ibrahimovic bij AC Milan langer dan zes maanden duurt.

Volgens Sport Mediaset overweegt Gennaro Gattuso om een belletje te plegen naar Ibrahimovic, die in zijn eerste periode bij AC Milan samenspeelde met de huidige trainer van Napoli. Er wordt echter ook gerept over een definitief einde van de spelersloopbaan van Ibra. De ex-aanvaller van onder meer Internazionale, Barcelona en Manchester United zou al bezig zijn met een carrière als trainer. Ibrahimovic is al langer bezig met het leven na zijn actieve loopbaan. Hij is sinds enkele maanden mede-eigenaar van het Zweedse Hammarby IF.