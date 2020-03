Eriksen-ontdekker moet Feyenoord nieuwe Larsson en Guidetti bezorgen

Feyenoord en Scandinaviërs is door de jaren heen altijd een goede combinatie geweest. Van Ove Kindvall, die de Rotterdamse club in 1970 naar de winst in de Europa Cup I schoot in het San Siro, naar Henrik Larsson. En van John Guidetti, met een hattrick tegen Ajax in 2012, naar Nicolai Jörgensen, kampioen en topscorer in 2017. Met de komst van Frank Arnesen als technisch directeur naar De Kuip komt de Scandinavische markt weer volop in de schijnwerpers te staan, want sinds vorige week is Bjarne Hansen als scout verbonden aan de nummer drie in de Eredivisie. De Deen was ooit de ontdekker van Christian Eriksen, die zijn loopbaan gestalte gaf bij Ajax.

Door Rian Rosendaal

Arnesen kwam kort na zijn aanstelling tot de conclusie dat Feyenoord dringend behoefte had aan een internationale scout met de nodige contacten over de grens. De ervaren ‘td’ uit Denemarken heeft in zijn loopbaan als bestuurder een behoorlijk internationaal netwerk opgebouwd, daar Arnesen in het buitenland werkzaam was bij Tottenham Hotspur Chelsea, Hamburger SV, Metalist Charkov, PAOK Saloniki en Sunderland. De opvolger van Sjaak Troost bij Feyenoord kwam in zijn zoektocht al snel uit bij Hansen, een goede bekende uit eigen land. Ruim een jaar geleden wist Arnesen zijn landgenoot al te verleiden om Manchester United in te ruilen voor een scoutingsfunctie bij Anderlecht. Het duo werkte in het verleden ook al samen bij PSV, Chelsea, HSV en Sunderland, waardoor een hechte band is ontstaan.

In een recent interview met Feyenoord Magazine gaf Arnesen een inkijkje in zijn filosofie over het scoutingsapparaat in Rotterdam. "Ik zeg altijd: een slechte speler kun je een beetje beter maken, maar je kunt hem niet goed maken. Je moet dus zorgen dat je goede spelers binnenhaalt, die je nog beter maakt, al weet ik dat de concurrentie moordend is", aldus de technisch eindverantwoordelijke, die bij Feyenoord al snel een tekortkoming constateerde. "Ik heb gezien dat het schort aan mankracht. We hebben nu drie scouts, dat is weinig in vergelijking met wat ik bij eerdere clubs gewend was." Het belletje naar Hansen was dan ook al snel gepleegd. "Hij is een Deense scout met wie ik al 25 jaar werk en hij doet veel in Scandinavië. Ik heb graag iemand ter plekke, die dagelijks meekrijgt wat er gebeurt en naar wedstrijden kan gaan. Zo hebben we alvast iemand, daar ben ik blij mee."

Zweedse talenten op Varkenoord

Hansen werd in maart officieel aangesteld als scout van Feyenoord, maar het was in februari al duidelijk dat de meesterscout enkele ontdekkingen had aangedragen bij de bekerfinalist uit Rotterdam. De vijftienjarige Isak Ellbring (Jönköpings Södra IF) en de zestienjarige Hussein Ahmadi (IFK Göteborg) poseerden op Instagram-foto's van Hansen, met naast hen het logo van Feyenoord pontificaal in beeld. Beide middenvelders waren uitgenodigd voor een trainingsstage op trainingscomplex Varkenoord. Voor Elbring was het de derde gang richting Nederland, want in 2019 werkte hij tweemaal een proefperiode af bij Ajax. Ahmadi was dolblij met de uitnodiging vanuit Nederland, want slagen in het buitenland is al een hele tijd zijn ultieme droom. "Er zit veel hard werk achter, niet in het minst van mijn agent. Feyenoord is op zoek naar technische spelers en ik beschouw mezelf als een technische speler. Ik ben een behoorlijk snelle en slimme aanvallende middenvelder. Daarom geloof ik ook dat de Nederlandse competitie me goed zou passen", zo liet hij optekenen door Fotbolltransfers.

In zijn tijd bij Anderlecht noteerde Hansen de naam van Kristian Arnstad in zijn boekje. De getalenteerde middenvelder uit Noorwegen ruilde Stabaek vervolgens in voor Paars-Wit, dat naast Arnstad onder meer Michel Vlap en Derrick Luckassen naar Brussel haalde. De samenwerking met Vincent Kompany, destijds nog speler-trainer van Anderlecht, bezorgde het Noorse talent warme gevoelens. "De speelstijl die Kompany in deze club wil slijpen, is ongelofelijk aantrekkelijk. Aan mij om het waar te maken, eerst bij de Onder-21 en in een later stadium hopelijk bij de A-kern", zo liet hij weten aan Het Laatste Nieuws. De bescheiden Hansen is een scout van de oude stempel. De voormalig assistent-trainer van FC Kopenhagen lijkt gezien zijn vele foto’s op Instagram geen jeugdwedstrijd in Scandinavië te missen. De ervaren talentenspeurder onderhoudt al sinds jaar en dag nauwe contacten met clubs, spelers én de ouders, waardoor Hansen in de ogen van Arnesen de ideale kandidaat is om voor Feyenoord aan de slag te gaan. De door de wol geverfde scout mengt zich echter ook tussen de grote namen in de voetbalwereld. Hij was eind februari nog aanwezig bij een thuiswedstrijd van Hammarby IF, waar Zlatan Ibrahimovic als mede-eigenaar werkzaam is. Een foto van de spits van AC Milan volgde al snel op Instagram.

Ontdekker van Eriksen

Wie de naam van Hansen noemt, komt onherroepelijk uit bij Eriksen. De Deense spelmaker, sinds januari van dit jaar onder contract bij Internazionale, maakte in eigen land furore bij het bescheiden Middelfart G&BK uit zijn geboortestreek en het bekendere Odense BK. Hansen was er als de kippen bij om het Talent van het Jaar in 2008 nader te inspecteren namens Chelsea, want de interesse in de technisch begaafde middenvelder groeide al snel. De piepjonge Eriksen meldde zich spoedig bij the Blues voor een stageperiode, terwijl ook Barcelona de groeibriljant uit Denemarken op proef nam. In beide gevallen bleef een contract echter uit. Op de burelen van Chelsea kwam al snel een negatief oordeel: de aanvallend ingestelde middenvelder uit Scandinavië kwam op fysiek gebied te kort. De jeugdtrainers van de Londense club gaven de voorkeur aan leeftijdsgenoot Josh McEachran, die enkele jaren geleden op huurbasis uitkwam voor Vitesse. Laatstgenoemde wist nooit door te breken in de hoofdmacht bij Chelsea en speelt inmiddels in de Championship bij middenmoter Birmingham City.

De loopbaan van Eriksen verliep ondanks de afwijzing van Chelsea een stuk succesvoller. Hij werd uiteindelijk opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax, waarna de stap richting het eerste elftal al snel volgde. Na vijf jaar in de Johan Cruijff ArenA kwam Eriksen alsnog in de Premier League terecht, daar Tottenham hem in 2013 naar Noord-Londen haalde. Hansen legde in 2012 uit waarom Chelsea vier jaar eerder een streep zette door de naam van de aanvallende middenvelder. "We hadden met McEachran al een speler van dezelfde leeftijd op zijn positie", zo vertelde de scout in een interview met Bold. "Hij zat al vanaf zijn achtste bij de club. We kozen toen voor hem." Hansen was blij dat Eriksen uiteindelijk toch goed terechtkwam. "Met Ajax maakte hij destijds de goede keuze. Hij werd international op jonge leeftijd en heeft zich geweldig ontwikkeld als speler." De talentenvolger slaagde er in 2012 wél in om Andreas Christensen bij Chelsea te stallen, nadat de mandekker zich stormachtig had ontwikkeld bij Bröndby IF. De centrumverdediger is uitgegroeid tot een vaste waarde in de selectie van de Europa League-winnaar, tot grote vreugde van Hansen. "Het is één van de dingen waar ik het meest trots op ben", verklaarde hij in 2018 tegenover Ekstra Bladet.

Joel Asoro koos in 2015 op aanraden van Bjarne Hansen voor Sunderland

Welgemeend advies voor Asoro

Eriksen is niet de enige speler die in de beginfase van zijn loopbaan met Hansen te maken kreeg. Joel Asoro, bezig aan zijn eerste seizoen als huurling van FC Groningen, had medio 2015 over belangstelling niets te klagen. Juventus, Chelsea, Manchester United en Manchester City zaten bijna vijf jaar geleden allemaal achter de Zweedse aanvaller aan. Asoro liet voornoemde Europese topclubs links liggen en ruilde IF Brommapojkarna in voor Sunderland, op aanraden van Hansen. "Hij (Hansen, red.) bracht mij hierheen voor een aantal vriendschappelijke duels", zei Asoro in 2017 in gesprek met de Newcastle Chronicle. "Toen is het balletje gaan rollen. Ik sprak in het begin veel met Sebastian Larsson en Ola Toivonen, toen hij hier nog speelde. Het is altijd goed om landgenoten te treffen, dat maakt het makkelijker om over dingen te praten. Niet alleen voetbal, maar over alles." De jonge aanvaller uit Zweden kwam via Swansea City in de Eredivisie terecht, waar hij in de eerste maanden van deze voetbaljaargang een gevaarlijk aanvalskoppel vormde met de inmiddels naar Stade Reims vertrokken Kaj Sierhuis. Hansen had jaren geleden ook al indirect met FC Groningen te maken, toen hij Marcus Berg scoutte namens HSV. De Zweedse spits wist ook een contract af te dwingen in Hamburg. Daarnaast bezorgde hij Joshua King (Bournemouth) een stage bij Chelsea en attendeerde hij FC Kopenhagen op Robin Olsen. De doelman, door AS Roma dit seizoen uitgeleend aan Cagliari, groeide in de Deense hoofdstad uit tot international van Zweden.

Hansen werkte in zijn carrière als scout bij kleinere clubs zoals FC Kopenhagen, maar ook de topclubs maakten regelmatig gebruik van zijn expertise. Manchester United haalde hem in de zomer van 2018 binnen als internationaal scout, nadat een ex-collega van Chelsea hem op de functie op Old Trafford had gewezen. Hansen kreeg uiteindelijk een aanstelling bij the Red Devils, al waren daar wel eerst drie sollicitatiegesprekken voor nodig. De alom gerespecteerde scout wist destijds te melden dat het jeugdvoetbal in Scandinavië steeds intensiever werd gevolgd door de rest van Europa. "De concurrentie op dat gebied is de laatste jaren behoorlijk toegenomen", citeerde Ekstra Bladet de vermaarde scout uit Denemarken. "Vroeger kwamen er misschien wat Nederlandse clubs kijken, maar tegenwoordig komen er ook scouts uit Spanje, Italië, Portugal en de rest van Europa." Aan Hansen de taak om Feyenoord in de komende jaren de nodige Scandinavische talenten te bezorgen.