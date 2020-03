Jan Vertonghen spreekt Telegraaf-berichten over terugkeer naar Ajax tegen

Hoewel de overgang van Jan Vertonghen naar Ajax volgens De Telegraaf van de baan is, lijkt de verdediger van Tottenham Hotspur de hoop op een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA nog niet opgegeven te hebben. Vertonghen laat vanuit zijn quarantaine in zijn huis in Londen weten dat een comeback in Amsterdam wat hem betreft zeker niet uitgesloten is.

"Een terugkeer naar Ajax? Wie weet, dat zit wel in de planning", zo zegt Vertonghen tegenover Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, die werkt voor de Belgische tv-zender Vier. Op 2 januari van dit jaar berichtte De Telegraaf dat directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax een serieuze poging heeft ondernomen om Vertonghen terug te kopen van Tottenham Hotspur. De 32-jarige Belg had toen al oren naar de Eredivisionist, maar een transfer kwam uiteindelijk niet van de grond.

Met name het hoge salaris dat Vertonghen opstrijkt bij Tottenham, naar verluidt vier tot vijf miljoen euro per jaar, vormde een struikelblok voor de overgang. Daarnaast wilden the Spurs ondanks het bijna aflopende contract van de 118-voudig international een transfersom ontvangen. Omdat Vertonghen als dertigplusser geen restwaarde vertegenwoordigt, zag Ajax dat absoluut niet zitten.

Een winterse transfer van de centrumverdediger ketste dan ook af en in februari schreef De Telegraaf dat ook een overgang in de zomer onwaarschijnlijk is. Vertonghen zou de concurrentie om de positie linkscentraal achterin met zijn voormalig ploeggenoot en vriend Daley Blind niet aan willen gaan en bovendien geen trek hebben om linksback te spelen. Alleen als Blind in de zomermaanden vertrekt bij Ajax, zou de transfervrije Vertonghen daarom in beeld komen bij de hoofdstedelingen.

Vertonghen werd in 2003 op zestienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax, dat de achterhoedespeler overnam van satellietclub Germinal Beerschot. In Amsterdam groeide Vertonghen tussen zijn debuut in 2006 en vertrek in 2012 uit tot een van de sterspelers van de club, waarmee hij op 15 mei 2011 de felbegeerde dertigste landstitel van Ajax won. In de zomer van 2012 betaalde Tottenham twaalf miljoen voor Vertonghen, die na acht seizoenen in zijn laatste contractjaar in Londen zit.