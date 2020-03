Haaland gewaarschuwd: ‘Hij raakt dit seizoen nauwelijks een bal bij Real’

Erling Braut Haaland maakte in januari de stap van Red Bull Salzburg naar Borussia Dortmund en de jonge Noor kent weinig aanpassingsproblemen in de Bundesliga. Haaland maakte in elf officiële wedstrijden namens die Borussen al twaalf doelpunten en hij trekt daarmee de aandacht van de allergrootste clubs van Europa. Steve McManaman denkt echter dat de negentienjarige spits er goed aan zou doen om voorlopig in Duitsland te blijven en niet in moet gaan op interesse van bijvoorbeeld Real Madrid.

“Het is nog te vroeg voor hem om bij Borussia Dortmund te vertrekken. Het lijkt erop dat hij op z’n plek zit en, belangrijker nog, hij speelt en maakt doelpunten”, analyseert McManaman in de Engelse pers. “Hij moet blijven, hij moet spelen en hij moet nog een paar jaar ervaring opdoen. Hij moet pas vertrekken als hij om en nabij de tweehonderd wedstrijden namens Dortmund heeft gespeeld en twintig à dertig wedstrijden in de Champions League.”

Het seizoen van Borussia Dortmund tot zover

McManaman wijst naar Luka Jovic als voorbeeld van ‘hoe het niet moet’. De 22-jarige Serviër ruilde Eintracht Frankfurt afgelopen zomer na een seizoen met zeventien doelpunten in de Bundesliga en tien in de Europa League in voor Real Madrid, maar komt nog niet uit de verf in het Santiago Bernabéu: “Hij kan niet zomaar zijn spullen pakken en naar Real Madrid gaan.”

“Je ziet wat er dit seizoen met Jovic gebeurt, hij heeft nauwelijks een bal geraakt bij Real Madrid nadat hij vorig seizoen een geweldig jaar beleefde in Duitsland. Haaland heeft die druk niet nodig. Ik heb daarbovenop gehoord dat Real Madrid zeer geïnteresseerd is in Kylian Mbappé en ze hoeven daar niet allebei op hetzelfde moment naartoe te gaan”, sluit McManaman, die in het verleden vier jaar voor de Koninklijke speelde, af.