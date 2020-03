Debutant uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Premier League

Bruno Fernandes ruilde Sporting Portugal tijdens de winterse transferperiode voor 55 miljoen euro in voor Manchester United en de spelmaker heeft meteen een grote indruk weten te maken in Engeland. Maandag is namelijk bekendgemaakt dat de Portugees is uitgeroepen tot beste speler van de maand februari in de Premier League.

Fernandes maakte op 1 februari tegen Wolverhampton Wanderers zijn debuut namens the Red Devils en deed vooral in de twee wedstrijden erna van zich spreken. In de met 2-0 gewonnen kraker tegen Chelsea verzorgde hij een assist en tegen Watford (3-0 overwinning voor Manchester United) was hij met een doelpunt en een assist de grote man.

Ole Gunnar Solskjaer: 'Bruno Fernandes heeft de X-Factor'

“Ik heb er van jongs af aan gedroomd om voor Manchester United te spelen en dat ik nu op Old Trafford ben, is de grootste droom van allemaal”, reageert hij op zijn uitverkiezing. “Als je bij een nieuwe club aan de slag gaat wil je altijd scoren en dat eerste doelpunt is speciaal. Het maakt niet uit hoe dat doelpunt gemaakt wordt, het enige wat ertoe doet is de waarde van de goal. Ik ben blij met mijn start, maar moet vanaf nu nog meer geven om beter te worden.”

Fernandes laat met de winst van de trofee voor de Speler van de Maand de andere genomineerden Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty en Nick Pope achter zich. De middenvelder komt dit seizoen in hetzelfde rijtje als Teemu Pukki (augustus), Aubameyang (september), Jamie Vardy (oktober), Sadio Mané (november), Trent Alexander-Arnold (december) en Sergio Agüero (januari).