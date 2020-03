‘Internazionale en ‘de Farao’ gaan na een seizoen al uit elkaar’

De wegen van Diego Godín en Internazionale gaan na slechts één seizoen al scheiden, zo schrijven Italiaanse en Spaanse media maandag. De in februari 34 jaar geworden verdediger slaagt er niet in om zich aan te passen aan de driemansdefensie van trainer Antonio Conte, die dan ook vaak voor jongeling Alessandro Bastoni kiest.

Godín speelde voorheen liefst negen seizoenen voor Atlético Madrid. Hoewel hij onder Diego Simeone een onbetwistbare basiskracht was, wilde de clubleiding zijn aflopende contract niet met meerdere seizoenen verlengen. Inter ging in januari in gesprek met de Uruguayaans international en al snel kwamen de partijen tot een akkoord over een contract. De Serie A-club maakte op 1 juli zijn komst tot medio 2022 officieel.

De samenwerking tussen Godín en Inter is tot dusver geen onverdeeld succes gebleken. Hij speelde slechts 16 van de 26 Serie A-duels: 8 keer maakte hij de 90 minuten niet vol en 8 keer kwam hij niet van de reservebank af. Bastoni geniet wél veel vertrouwen van Conte: de Italiaans jeugdinternational, twintig jaar, speelde al zeventien duels in alle competities.

Het is onduidelijk waar de toekomst van de Farao ligt, maar het ligt voor de hand dat Inter onder de huidige omstandigheden afscheid zal willen nemen van een speler die jaarlijks 4,5 miljoen euro opstrijkt. Mét bonussen kan dat zelfs tot zes miljoen euro oplopen. Spaanse media speculeren over een terugkeer naar Villarreal of zelfs een transfervrije overstap naar Nacional in Uruguay.