‘UEFA schort Champions League en Europa League per direct op’

Eerder op de donderdag kwam het nieuws al naar buiten dat LaLiga voor in ieder geval de komende twee speelronden stil is gelegd. Hier lijkt het niet bij te blijven, want onder meer Marca en Mundo Deportivo weten donderdagmiddag te melden dat de UEFA ook op het punt staat om de Champions League en de Europa League stil te leggen.

Na een aantal spoedvergaderingen is volgens de berichtgeving het enige wat nog ontbreekt een officiële verklaring van de voetbalbond. Dit houdt in dat de Europa League-wedstrijden die voor donderdagavond op de planning staan, waarschijnlijk per direct worden afgelast. Om de wedstrijden in de achtste finales van de Europa League was in de afgelopen dagen al het een en ander te doen en Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe werden al tot nader order uitgesteld.

Hetzelfde geldt voor de Champions League-returns van volgende week. Voor dinsdag staan eigenlijk Manchester City - Real Madrid en Juventus - Olympique Lyon op het programma, terwijl Barcelona - Napoli en Bayern München - Chelsea een dag later moeten worden afgewerkt. De kans dat deze wedstrijden doorgang zullen vinden lijkt echter bijzonder klein.

Woensdagavond werd al bekendgemaakt dat de selectie van Juventus in thuisisolatie is geplaatst nadat bij verdediger Daniele Rugani het coronavirus is vastgesteld. Donderdagochtend kwam daar het nieuws bij dat ook de spelers van Real Madrid in quarantaine moeten. Zij hebben mogelijk contact gehad met een speler van de basketbaltak van de club die inmiddels positief is getest op het virus.