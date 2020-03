Driessen spoort KNVB aan: 'Moet je dan zeggen: 'Dit is de eindstand?'

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komen onder meer PSV en Willem II komend weekeinde niet in actie, daar Noord-Brabant is aangemerkt als risicogebied. Valentijn Driessen vindt het een wijs besluit, al komt de maatregel volgens hem niet uit de koker van de KNVB. De chef voetbal van De Telegraaf pleit zelfs voor het doorstrepen van het gehele programma in de Eredivisie.

"De KNVB rest nu niet anders, in mijn ogen althans, om het gehele programma te schrappen, in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie", zo opent Driessen zijn betoog. "De KNVB staat voor een eerlijk verloop van de competitie, dat betekent dat iedereen evenveel wedstrijden gespeeld moet hebben. In deze fase, waarin het kampioenschap wordt beslist, moet dat gewoon. Dus tot nader order niet spelen in de Eredivisie."

Driessen legt uit waarom de competitieduels makkelijk konden worden verschoven. "Ajax en AZ zijn uitgeschakeld in Europa, dus zijn er een heleboel midweekse data vrijgekomen. Dus kun je ook gewoon midweeks spelen. Je loopt wel tegen het einde van de competitie, maar dat moet je dan maar afwachten. Een eerlijk verloop van de competitie moet boven alles staan. Stel dat je straks in heel Nederland niet kan voetballen, moet je dan maar zeggen: ‘Dit is de eindstand?’ Dat werkt ook niet." In dat geval zou koploper Ajax wederom de landstitel in de wacht slepen. Een ander advies volgt echter snel. "Je kunt beter hele programma’s doorschuiven dan individuele wedstrijden."

"Ik vind dat er een besluit moet worden genomen bij het spoedoverleg van de KNVB en ik hoop dat de clubs er hetzelfde over denken. En ook geen wedstrijden zonder publiek, daar ben ik helemaal niet voor", voegt Driessen daaraan toe. Hij deed overigens een opvallende ontdekking bij het duel van Feyenoord met Willem II van afgelopen zondag. "Er werden gewoon handen geschud en de scheidsrechter trok een speler van Willem II omhoog", aldus de journalist, die nogmaals waarschuwt voor duels zonder publiek. "De televisiezenders moeten het ook niet willen, want het ziet er niet uit."

