Het coronavirus-dossier: Ook Bayern München - Chelsea zonder publiek

Het coronavirus houdt ook de Europese voetbalwereld stevig in zijn greep. Steeds meer competities komen stil te liggen, terwijl ook verschillende duels worden uitgesteld vanwege besmettingsgevaar. Daarnaast worden de nodige wedstrijden achter gesloten deuren afgewerkt. Voetbalzone zet alle maatregelen per competitie op een rijtje.

Champions League

10 maart: Valencia - Atalanta (achter gesloten deuren)

11 maart: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (achter gesloten deuren)

17 maart: Juventus - Olympique Lyon (achter gesloten deuren)

18 maart: Barcelona - Napoli (achter gesloten deuren)

18 maart: Bayern München - Chelsea (achter gesloten deuren)

Europa League

12 maart: Internazionale - Getafe (achter gesloten deuren)

12 maart: Sevilla - AS Roma (achter gesloten deuren)

12 maart: Olympiacos - Wolverhampton Wanderers (achter gesloten deuren)

12 maart: LASK Linz - Manchester United (achter gesloten deuren)

19 maart: Getafe - Internazionale (achter gesloten deuren)

19 maart: FC Basel - Eintracht Frankfurt (naar nieuwe datum)

Eredivisie

In Nederland zijn nog geen wedstrijden uitgesteld en liggen de competities ook nog niet stil. De KNVB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus echter wel scherp in de gaten. Clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie komen woensdag bijeen op het bondsbureau in Zeist om over het resterende speelschema te praten. Aankomend weekeinde bijvoorbeeld spelen verschillende clubs uit risicogebied Noord-Brabant tegen clubs uit het noorden. Ook de oefeninterlands van Oranje tegen de Verenigde Staten (26 maart in Eindhoven) en Spanje (29 maart in Amsterdam) staan op de tocht.

Premier League

In Engeland wordt deze week topoverleg gepleegd door de verschillende sportbonden, rechtenhouders en de autoriteiten. Het is derhalve mogelijk dat de Premier League voor enkele weken wordt stilgelegd, mocht dat nodig zijn in verband met het coronavirus. Liverpool wordt normaal gesproken op zeer korte termijn kampioen, maar het is niet uitgesloten dat the Reds de landstitel in een leeg stadion in de wacht slepen. De FA heeft al als maatregel ingevoerd dat spelers elkaar geen hand mogen schudden voorafgaand aan een competitiewedstrijd.

Coronavirus vs. EURO 2020: waarom het EK in gevaar is

Serie A

De laatste tijd zijn er al verschillende wedstrijden in de Serie A achter gesloten deuren afgewerkt. De Italiaanse regering besloot maandagavond om de competitie helemaal stil te leggen tot 3 april, vanwege de aanhoudende problemen met het coronavirus in het land. Er wordt op korte termijn overleg gepleegd door alle betrokken partijen over de invulling van het restant van deze voetbaljaargang.

Coppa Italia

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de duels in de halve finale van de Italiaanse beker tot nader orde uitgesteld. De voetbalbond buigt zich binnenkort over nieuwe data voor de returnwedstrijd tussen Juventus en AC Milan en het returnduel van Napoli en Internazionale.

LaLiga

De Spaanse voetbalbond heeft dinsdag besloten om in de komende twee speelronden in LaLiga geen bezoekers toe te laten bij wedstrijden. De beslissing volgt kort op de maatregel van Barcelona om het Champions League-duel met Napoli op 18 maart in een leeg Camp Nou af te laten werken. Real Madrid speelt door de ingrijpende beslissing in de aankomende thuisduels met Eibar en Valencia zonder publiek in het Estadio Santiago Bernabéu.

Bundesliga

De kans is zeer aannemelijk dat de komende speelronde in de Bundesliga in lege stadions wordt afgewerkt. DFL-baas Christian Seifert acht het niet verstandig om toeschouwers toe te laten onder de huidige omstandigheden. De bestuurder benadrukt overigens dat er geen wedstrijden van de speelkalender worden geschrapt. Zaterdag staat onder meer de derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 op het programma. Hier zullen hoe dan ook geen fans bij aanwezig zijn en dat geldt ook voor het duel tussen Borussia Mönchengladbach en 1. FC Köln.

Julian Nagelsmann hoopt op eerlijke oplossing: 'Dan moet iedereen zonder fans spelen'

Ligue 1

De Franse voetbalbond heeft besloten dat tot 15 april alle wedstrijden in de Ligue 1 achter gesloten deuren worden afgewerkt. Er zijn de komende weken bij alle duels maximaal 1.000 bezoekers toegestaan bij duels in competitieverband, dat is aan de clubs zelf. De Oranjeleeuwinnen spelen dinsdagavond tegen Frankrijk op het vierlandentoernooi in Valenciennes, maar publiek is niet welkom. PSG, dat woensdagavond in een leeg stadion aantreedt tegen Dortmund, zag de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Racing Strasbourg worden uitgesteld. Een nieuwe speeldatum is nog niet wereldkundig gemaakt. De nationale ploeg speelt op 27 en 31 maart tegen respectievelijk Oekraïne en Finland. Ook deze ontmoetingen zal geen publiek aanwezig zijn.

Zwitserse Super League

In Zwitserland ligt de competitie tot 23 maart stil. De voetbalbond nam deze beslissing nadat de clubs bleven weigeren om in lege stadions te spelen. Binnenkort wordt gesproken over de invulling van de in te halen wedstrijden op het hoogste niveau. In Zwitserland geldt ook een verbod op sportevenementen die meer dan duizend bezoekers trekken.