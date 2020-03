‘Berghuis heeft mij verteld dat hij niet naar een Nederlandse club gaat’

Steven Berghuis wordt nadrukkelijk gevolgd door Ajax, zo wist Martijn Krabbendam van Voetbal International maandag te melden. Bij Veronica Inside werd het opmerkelijke gerucht rondom de aanvaller van Feyenoord uiteraard uitgebreid besproken. Hans Kraay jr. denkt zeker te weten dat Berghuis vertrekt uit De Kuip, maar Ajax wordt in geen geval zijn nieuwe club.

"Hij is dit seizoen gewoon verschrikkelijk goed en hij is ook weg aan het einde van het seizoen", voorspelt Kraay jr. "Binnen Nederland? Nee, dat heeft hij drie weken geleden tegen mij gezegd. Hij wil en gaat niet meer naar een andere Nederlandse club. Berghuis blijft bij Feyenoord of hij gaat naar een buitenlandse club." Berghuis werd vorig jaar gelinkt aan PSV, al kwam een transfer naar Eindhoven nooit van de grond.

Tafelgenoot Johan Derksen weet niet of Berghuis zomaar naar een buitenlandse competitie vertrekt. "Hij zal dan op het EK moeten excelleren. Maar als je niet in Oranje speelt, dan wordt het toch een stuk moeilijker om als Nederlander bij een grote club binnen te komen." Kraay jr. ziet in Berghuis wel een basisklant voor het Nederlands elftal. "Hij hangend aan de rechterkant en Denzel Dumfries erover heen. Dat is niet zo heel verkeerd."

Volgens Krabbendam staat Berghuis ‘honderd procent zeker’ op het lijstje van Ajax. "Misschien was dat vorig jaar ook al zo. Je kent Erik ten Hag, die houdt van zulke spelers." De journalist denkt dat Ajax gewoon kan voldoen aan de vraagprijs, maar hij ziet Berghuis niet zo snel in Amsterdam tekenen. "Hij kan alles maken, maar ik denk niet dat hij vindt dat hij het kan maken. PSV was natuurlijk al een brug te ver wat dat betreft. Hij had kunnen zeggen: ‘Dat ga ik doen, onder een andere trainer, met andere spelers in een nieuwe omgeving Champions League spelen.’ Redenen genoeg om het wel te doen, maar hij wilde het niet." Berghuis, dit seizoen goed voor 22 doelpunten en 11 assists, ligt bij Feyenoord nog ruim drie jaar vast.