De Mos gelooft niet in droomtransfer: ‘Ik vind hem de minste van Feyenoord’

Feyenoord won zondag op eigen veld met 2-0 van Willem II en blijft zo in het spoor van koplopers Ajax en AZ. De Rotterdammers boekten sinds begin november elf overwinningen uit veertien competitiewedstrijden en staan nog maar zes punten van de koppositie in de Eredivisie. Orkun Kökcü is een van de spelers die zich de laatste maanden stormachtig heeft ontwikkeld bij Feyenoord, maar Aad de Mos betwijfelt de twintigjarige middenvelder reeds toe is aan een stap hogerop.

Kökcü vormt al enige tijd een vertrouwd middenveld bij Feyenoord samen met Leroy Fer en Jens Toornstra. Deze week werd hij door diverse Engelse media in verband gebracht met een zomerse transfer naar Arsenal, dat naar verluidt dik 25 miljoen euro over zou hebben voor de middenvelder, maar De Mos is nog niet volledig overtuigd van diens kwaliteiten. "Dat geloof ik niet, nee", antwoordt hij vanavond in het televisieprogramma Rondo op de vraag van collega-analist Jan van Halst of hij serieus rekening houdt met de belangstelling van Arsenal voor Kökcü.

"Ik vind dat hij nog stappen moet maken. Als ik vandaag eerlijk ben, is hij de minste middenvelder van Feyenoord, vergeleken met Fer en Toonstra", aldus De Mos. Khalid Boulahrouz is vanavond ook te gast en merkt op dat de komst van Kökcü wel binnen de filosofie van Arsenal zou passen. "Arsenal is wel een club die vooral talenten heel jong opkoopt en ze vervolgens verder ontwikkelt. Ze kijken naar de potentie van zo’n jongen", vertelt de oud-verdediger van onder meer Chelsea.

De Mos sluit niet uit dat de naam van Kökcü inderdaad is gevallen bij Arsenal. De oud-trainer legt uit dat Mikel Arteta, de huidige oefenmeester van de Londense club, een vergelijkbare speler was als Kökcü. Toch lijkt hij niet geloven dat Arsenal daadwerkelijk een poging gaat ondernemen om Kökcü aankomende zomer al los te weken bij Feyenoord. "Hij heeft wel gevoel voor de 'dingetjes', maar vandaag speelde hij negen van de tien ballen weer achteruit. Dat bevalt me dan weer niet zo. Ik denk dat hij bij Feyenoord moet blijven en dat hij onder Dick Advocaat nog verder kan groeien, zeker in deze samenstelling." Van de 61 passes die Kökcü vandaag overigens verstuurde tegen Willem II, gingen er 16 voorwaarts, 27 zijwaarts en 18 naar achteren, blijkt uit cijfers van Opta.