PSV dankt Dumfries en overleeft korte opleving van FC Groningen

PSV heeft zondag drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Zonder te imponeren verdedigden de bezoekers een 0-1 voorsprong met succes; Denzel Dumfries maakte na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Groningen was een groot gedeelte van de wedstrijd niet in staat om PSV in de problemen te brengen, maar beet in de slotfase van zich af. Mede door een sterk keepende Lars Unnerstall bleef PSV, de nummer vier van de Eredivisie, overeind.

Ernest Faber moest puzzelen vanwege een schorsing van Cody Gakpo en een lichte blessue bij Mohamed Ihattaren. De trainer kende Noni Madueke voor het eerst een basisplek toe, rechts in de voorhoede, en Ihattaren werd vervangen door Ritsu Doan. Het duurde een kwartier voordat de wedstrijd werd opengebroken door Dumfries, met alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen. Vanaf de eigen helft leverde Jorrit Hendrix een zuivere bal op Dumfries, die het leer op de borst aannam, Sam Schreck op wilskracht achter zich hield en vanuit een lastige hoek afrondde.

Er volgden nog enkele kansen voor PSV om de marge in de eerste helft uit te breiden. Na een indraaiende voorzet van Ryan Thomas koos Dumfries ervoor om de bal vanuit kansrijke positie af te leggen, wat geen goed besluit bleek. Kort daarna belette Deyovaisio Zeefuik opponent Doan ternauwernood het scoren. PSV speelde geen indrukwekkende wedstrijd, maar bleef desondanks eenvoudig overeind. Groningen oogde in aanvallend opzicht onmachtig en kwam niet door de hechte defensie van de Eindhovenaren heen.

In de tweede helft bleef dat lange tijd het geval. In de laatste twintig minuten lanceerde Groningen echter een slotoffensief waarin het voornamelijk via schoten van enige afstand gevaarlijk was. Unnerstall ontpopte zich, nadat hij zeventig minuten vrijwel niets hoefde te doen, tot uitblinker bij PSV: hij haalde een heerlijke uithaal van Mo El Hankouri met een uiterste krachtsinspanning uit de hoek, tikte een volley van Ajdin Hrustic over de lat en kwam ook met een goed antwoord op een poeier van Ahmed El Messaoudi, een van de beste spelers aan de zijde van Groningen.