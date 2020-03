Berghuis neemt falende ploeggenoot in bescherming: ‘Komt in de positie’

Feyenoord boekte zondagmiddag een regelmatige 2-0 overwinning op achtervolger Willem II. De score voor de formatie van trainer Dick Advocaat had in de tweede helft hoger kunnen uitvallen, maar met name Luciano Narsingh verzuimde na rust tot tweemaal toe om te scoren voor de Rotterdamse club. Ploeggenoot Steven Berghuis, die wél tot scoren kwam namens Feyenoord, maakt zich echter geen zorgen over de invaller.

"Hij komt wel in de positie", benadrukt Berghuis na afloop van de wedstrijd in De Kuip tegenover FOX Sports. "Dat is zeer positief. Bij de tweede kans had hij iets teveel tijd, dan ga je twijfelen. Bij de eerste kans doet hij alles goed maar gaat hij net naast. Hij komt wel steeds in positie." De missers van Narsingh werden Feyenoord niet fataal, daar Jens Toornstra en Berghuis, middels een strafschop, in de eerste helft al het net hadden gevonden voor de nummer drie in de Eredivisie.

Berghuis is dan ook tevreden over het optreden van Feyenoord in de eerste 45 minuten. "De eerste helft was goed, het niveau van de laatste weken trokken we goed door in de eerste helft", verwijst de vleugelaanvaller onder meer naar de recente duels van Feyenoord met PSV (1-1) en NAC Breda (7-1). "Veel beweging, veel kansen en we dekten continu door. Wij bepaalden echt de eerste helft." Er volgt echter ook een kanttekening. "In de tweede helft valt het iets terug. We toonden weinig initiatief. We hadden de lijn van de eerste helft gewoon moeten doortrekken."

Advocaat kijkt tevreden terug op de overwinning op Willem II en hangt de zege voornamelijk aan één speler op. "Ik vond Marcos Senesi wel heel erg goed spelen. Daar zijn de twijfels nu wel overheen, dacht ik." De Feyenoord-trainer kijkt niet op van het uitblinkende optreden van de verdediger. "Dit zag ik al op de training moet ik eerlijk zeggen. Toen speelde hij nog niet en stond Jan-Arie van der Heijden erin, maar op de training zag ik al zijn kwaliteiten. Toen had ik een keer de kans om hem als rechter centrale verdediger erin te brengen en dat pakte hij al gelijk goed op. Daarna is hij er niet meer uit gegaan."