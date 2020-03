Etentje zonder staf sorteert effect bij Ajax: ‘Belangrijk om iets te doen’

Ajax was tot zaterdagavond bezig aan een rampweek, waarin werd verloren van titelconcurrent AZ en FC Utrecht de Amsterdammers uit de beker kegelde. Bij sc Heerenveen werd met een 1-3 overwinning echter weer een positief resultaat geboekt en aanvoerder Dusan Tadic was na afloop van het treffen in Friesland opgelucht.

De wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion kwam twee dagen nadat de spelers van Ajax spontaan bij elkaar waren gekomen voor een diner. Op instigatie van de spelersraad werd volgens De Telegraaf zonder aanwezigheid van de trainersstaf in restaurant Taiko van het Conservatorium Hotel ‘de eenheid hersteld’.

“De ervaren spelers hebben na FC Utrecht besloten dit te organiseren, want het was volgens ons belangrijk om samen iets te doen”, vertelt Tadic in gesprek met de ochtendkrant over het teambuildingsuitje, waar een man of vijftien op kwam dagen. “We moesten rustig blijven, want we hebben een heel goed team als we samen aanvallen en verdedigen. Alles geven voor de ploeg: daar gaat het om. In een goede periode is het makkelijk om één te blijven, maar dat moet juist in slechte tijden.”

Met de zege op Heerenveen weet Ajax in ieder geval weer wat winnen is en Tadic spreekt over een ‘broodnodig’ resultaat: “In de laatste vijf wedstrijden zijn we allemaal op achterstand gekomen, waardoor we het moeilijk kregen. Dan ontstaat er frustratie en neem je in het veld vaak de verkeerde beslissingen. Dit resultaat geeft vertrouwen.” Hij vindt dan ook dat zijn ploeg hierop voort kan borduren: “Als wij onze taken uitvoeren en elkaar negentig minuten lang steunen, dan zijn we écht goed.”