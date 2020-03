Atlanta United en De Boer verslaan ook Locadia en Van der Werff

Atlanta United heeft ook de eerste thuiswedstrijd in het nieuwe seizoen in de Major League Soccer in winst omgezet. Het team van Frank de Boer was voor ruim 69.000 fans nipt te sterk voor FC Cincinnati, waar Maikel van der Werff en Jurgen Locadia aan het startsignaal verschenen: 2-1. Het is voor Atlanta de tweede overwinning van het MLS-seizoen, na de 1-2 zege op Nashville op de eerste speeldag van de Amerikaanse voetbaljaargang.

Atlanta speelde een sterke eerste helft waarin men kansen kreeg via met name Ezequiel Barco. De smaakmaker stuitte in de eerste twintig minuten op doelman Spencer Richey en liet daarna ook voorbereidend werk van Brooks Lennon onbenut. Barco slaagde er toch in om de score te openen toen hij na 21 minuten na een lage pass van Gonzalo Martínez de bal achter Richey werkte.

Het team van De Boer verdubbelde de voordelige marge via Emerson Hyndman na rust. Na een goede aanval over diverse schijven rondde hij met rechts af: 2-0. Na iets meer dan een uur spelen kon Brad Guzan niet voorkomen dat Yuya Kubo de spanning in de wedstrijd terugbracht, maar het team van Locadia, Van der Werff en Haris Medunjanin stapte net als vorige week op de eerste speeldag uit tegen New York Red Bulls (3-2) als verliezer van het veld.

De eerstvolgende wedstrijd van Atlanta is komende woensdag, wanneer in de kwartfinales van de CONCACAF Champions League het Mexicaanse Club América de tegenstander is. Drie dagen later wacht in het eigen Mercedes Benz Stadium een ontmoeting met Sporting Kansas City, dat dit seizoen zowel van Vancouver Whitecaps als Houston Dynamo heeft gewonnen: 1-3 en 4-0.