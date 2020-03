Huntelaar heeft oplossing voor Ajax-crisis: ‘Zo werkt dat echt, geloof me’

Klaas-Jan Huntelaar is een van de meest ervaren spelers uit de selectie van Ajax en maakte vaker een crisis mee zoals de ploeg van Erik ten Hag op dit moment ervaart. De 36-jarige spits speelde in het verleden bij clubs als Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 en weet hoe het is om op te klimmen uit een diep dal. “Elke crisis heeft dezelfde kenmerken”, aldus Huntelaar.

Ajax leek in de eerste seizoenshelft hard op weg naar het kampioenschap, maar kreeg met blessures te maken en viel ver terug. In de Europa League werd het team van Ten Hag uitgeschakeld door Getafe, terwijl door een serie nederlagen in de competitie AZ langszij is gekomen op de ranglijst. Afgelopen woensdag werden de Amsterdammers ook nog eens uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, doordat er met 2-0 werd verloren van FC Utrecht.

Ten Hag zelfkritisch: 'Ik ben ook niet onfeilbaar'

Huntelaar maakte in het verleden vaker een crisis mee. “Je bent als team de flow kwijt, het goede gevoel. Het gaat niet meer vanzelf”, vertelt de 76-voudig international in het Algemeen Dagblad. “En dan is het contrast bij ons ook nog eens heel groot. Vorig jaar zweefde je als het ware van zege naar zege, nu niet. Dan kan je van alles gaan doen, maar je moet het vooral simpel houden. We moeten het vertrouwen terugkrijgen door dingen goed te doen. Hoe meer je goed doet, hoe meer resultaat je haalt.”

De oplossing ligt volgens Huntelaar voor de hand. “Wedstrijden winnen. Simpel. Dan kan het weer helemaal gaan draaien”, stelt hij. “Zo werkt dat echt, geloof me. En onderling zit het goed. Het vertrouwen in de spelersgroep is zeker aanwezig. Datzelfde geldt absoluut voor de klik met de trainer. We hebben veel moois meegemaakt samen. Nu het even minder gaat, slaat het nergens op om elkaar te laten vallen. We moeten samen de boel omdraaien.”

Aanvoerder Dusan Tadic kijkt in gesprek met De Telegraaf naar de oorzaken van de crisis. “Ik wil mezelf zeker niet achter excuses verschuilen en weet dat ik ook beter kan. Maar geen ploeg gaat beter voetballen als er zes basisspelers geblesseerd afhaken. Daarvan komen er nu gelukkig weer spelers terug”, aldus de Servische aanvaller. “Maar die hebben ook even tijd nodig en dat is logisch. Het is belangrijk dat we als team blijven opereren, juist nu het minder gaat. We moeten onze afspraken blijven nakomen, dat is de laatste weken niet altijd gebeurd. Daar heb ik als aanvoerder ook op gehamerd.”

Tadic benadrukt dat Ajax als collectief moet strijden. “Als we druk zetten, moeten we dat met z’n allen doen. Anders heeft het geen zin. En verdedigend moet ook iedereen doen wat hij moet doen. Zo voorkom je tegentreffers”, legt hij uit in de krant. De routinier beseft dat het ook in aanvallend opzicht beter moet. “We creëeren de laatste duels te weinig kansen en dat moet snel veranderen. We moeten zaterdagavond winnen bij sc Heerenveen, anders gaan we echt achter de feiten aanlopen.”