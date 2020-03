Lammers overgeslagen door Gakpo: ‘Ik ben snel klaar met zulk gedrag’

Pierre van Hooijdonk ziet genoeg potentie bij Sam Lammers, maar vindt dat de PSV-spits meer ‘een klootzak’ moet worden. De talentvolle aanvaller raakte aan het begin van het seizoen geblesseerd aan zijn knie en is inmiddels volledig hersteld. Bij afwezigheid van de geblesseerde Donyell Malen krijgt Lammers al wekenlang het vertrouwen, maar lijkt hij nog zoekende naar de goede vorm van vorig seizoen in het shirt van sc Heerenveen.

Van Hooijdonk legt in een interview met het Algemeen Dagblad uit dat hij bij een jonge spits altijd kijkt naar het idee bij het afwerken. “Lammers is een spits bij wie ik begrijp wat hij wil doen. Het kan weleens fout gaan, maar dan was het vaak wel de juiste keuze op dat moment”, legt de oud-international uit. “Bij een chip over de keeper bijvoorbeeld. Op de lange termijn wint de spits met een idee het altijd in vergelijking met degenen die gewoon maar volle bak schieten.”

Lammers: 'Er is wel wat veranderd sinds vertrek Van Bommel'

“Die zullen nooit een prolific goalscorer worden, zoals dat in Engeland zo mooi heet”, doelt Van Hooijdonk op een spits die altijd levert. “Daar bedoel ik ook buitenspelers mee die denken doelpunten te moeten maken. Je ziet die types overal tegenwoordig. Of buitenspelers die ineens centraal in de spits worden gezet. Maar welke buitenspelers in Nederland zijn nou constante doelpuntenmakers? Berghuis en Idrissi. En dan houdt het op. Bij die twee zit er ook altijd een idee achter, net als voorheen bij Arjen Robben.”

Van Hooijdonk, oud-spits van onder meer Feyenoord en Benfica, merkt op dat Lammers zelden met de volle wreef schiet. “En ga maar kijken in alle competities in Europa: spitsen die 25 doelpunten kunnen maken doen dat evenmin. Die schieten binnenkant wreef”, aldus de voormalig Oranje-international, die denkt dat er nog veel rek in de kwaliteiten van Lammers zit. “Meer 'klootzak' worden, ja, dat is wel een dingetje voor elke spits tegenwoordig. Maar ik vertaal dat in 'eisend zijn richting ploeggenoten'. Het topvoetbal is nu egoïstischer dan het ooit was en zeker een spits moet het absoluut maximale eisen van de spelers om hem heen, de buitenspelers voorop.”

Volgens Van Hooijdonk moet Lammers meer afdwingen dat hij wordt bediend, aangezien zijn ploeggenoten in staat zijn om hem te negeren. “Dat zag je bij PSV al een paar keer met Cody Gakpo. Die schoot zelf terwijl Lammers er overduidelijk beter voor stond. Na afloop gaf Gakpo ook nog toe dat-ie Lammers wel had gezien. Ik ben snel klaar met zulk gedrag: als Gakpo het nog één keer waagt hem over te slaan, moet Lammers hem bij wijze van spreken bij de strot grijpen. Maar nóg beter is het als een trainer dat voor een speler oplost. Al meteen bij de eerste keer van leer trekken, in de kleedkamer.”