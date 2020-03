‘Tragiek van Ten Hag’ bij Ajax aangestipt: ‘En hij is er nog trots op ook’

Henk Spaan kijkt in zijn column voor Het Parool met een kritisch oog naar de tactische vaardigheden van Erik ten Hag. De trainer van Ajax zou zich volgens de columnist nooit willen aanpassen aan de tegenstander, met soms desastreuze gevolgen. Spaan keek in dat kader met verbazing naar de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen FC Utrecht, door Ajax met 2-0 verloren.

"Kennelijk was het Ajax ontgaan dat Gyrano Kerk even snel is als Myron Boadu en dat Simon Gustafson en Sander van de Streek net zulke slimme lopers zijn als Calvin Stengs", zo opent Spaan zijn bijdrage. "Nu komt sc Heerenveen met snelheidswonderen als Chidera Ejuke en Mitchell van Bergen. Op het Friese middenveld speelt de met Fredrik Midtsjö en Adam Maher vergelijkbare Joey Veerman." Ajax, dat de laatste twee competitieduels verloor, gaat zaterdagavond (20.45 uur) op bezoek in het Abe Lenstra Stadion.

"Ik ben benieuwd naar de bereidheid van Ten Hag om de vleugels van Heerenveen te laten dekken door de backs van Ajax", verwijst Spaan naar de kwetsbaar ogende achterhoede van het elftal van Ten Hag. Laatstgenoemde krijgt een enigszins cynische sneer mee. "Dit moet de trainer haast revolutionair in de oren klinken: backs in de dekking op buitenspelers? Sinds wanneer is dat?"

"Inderdaad doet Jürgen Klopp dat ook niet. Alleen kan Liverpool voorin druk zetten en kan Ajax dat niet", benadrukt Spaan. "Ten Hag: ‘Dat kan Ajax wel.’ Ik: ‘Dat kan Ajax niet.’ Welles, nietes. De tragiek van Ten Hag: hij past zich nooit aan en is er nog trots op ook." Ajax won eerder dit seizoen op eigen veld met 4-1 van Heerenveen, met onder meer twee doelpunten van Nicolás Tagliafico.