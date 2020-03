‘De stem van Overmars zal zwaar wegen, maar dit kan niet zo doorgaan’

Ajax verkeert in zwaar weer en de druk op de spelers en trainer is gegroeid. De ploeg van Erik ten Hag is uitgeschakeld in Europees verband en gaat door een zwakke serie in de Eredivisie niet meer alleen aan kop, daar AZ inmiddels evenveel punten heeft verzameld. Hoewel de druk op de schouders van Ten Hag groeit, verwacht clubwatcher Mike Verweij dat de trainer nog altijd stevig in het zadel zit en dan ook niet hoeft te vrezen voor ontslag.

“Ik had wel een stelling verwacht of Ten Hag het einde van het seizoen haalt”, aldus Verweij in een podcast van De Telegraaf waarin diverse stellingen worden behandeld. De clubwatcher verwacht niet dat Ajax plannen heeft om afscheid te nemen van de coach die tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. “Hij heeft natuurlijk gigantisch veel krediet opgebouwd door de halve finale van de Champions League en de dubbel van vorig jaar. Bovendien hebben Overmars en Ten Hag zich aan elkaar gecommitteerd. Overmars zou niet weggaan voordat het contract van Ten Hag is afgelopen, of wanneer Ten Hag weg zou zijn bij Ajax. Er kan natuurlijk heel veel druk op komen als Ajax niet bij Utrecht wint. Maar normaal gesproken staat de positie van Ten Hag niet ter discussie.”

Ten Hag: 'Wij gingen er vanuit dat we wel even kampioen werden'

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant, is kritisch op de prestaties van de Ajax-trainer: “Die halve finale van de Champions League is ook gelijk zijn erfenis. Alles wordt daar aan gerelateerd. Niemand, ook bij Ajax zelf niet, neemt dat hele voortraject mee”, verwijst Driessen naar de mindere resultaten die onder Ten Hag zijn geboekt. “Wat er uit bij PSV is gebeurd met Frenkie de Jong centraal achterin... En dat Ten Hag het eigenlijk helemaal niet zag zitten met De Jong op het middenveld. De thuiswedstrijden na de winterstop in 2019 waren qua resultaat niet goed. Er werd verloren van Real Madrid, van Tottenham Hotspur, gelijkgespeeld tegen Juventus, verloren van Chelsea en verloren van Valencia. Het is dus allemaal niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Alleen heeft die plaats in de halve finale van de Champions League veel verbloemd. Dat werkt nu als een boemerang.”

Woensdagavond neemt Ajax het in de halve finale van de TOTO KNVB Beker op tegen FC Utrecht. Wat als daar ook nog eens wordt verloren? “Overmars is niet de enige die beslist. Je hebt natuurlijk ook met commissarissen en andere directieleden te maken. Dan is hij wel de directeur voetbalzaken, dus in principe zal zijn stem heel zwaar wegen. Maar dit kan zo niet doorgaan, daar is iedereen wel van overtuigd”, aldus Verweij. “Dat Ajax de slechtste start van het kalenderjaar heeft sinds 2009, dat is met alle tientallen miljoenen die geïnvesteerd zijn en met deze selectie natuurlijk wel een schande.”