Veel lof voor Real Madrid: ‘Hij annuleerde Frenkie de Jong compleet’

Real Madrid leed de voorbije weken duur puntenverlies tegen Celta de Vigo en Levante en verloor het eerste Champions League-duel met Manchester City, maar zondagavond rechtte het team van Zinédine Zidane de rug. De Koninklijke zegevierde met 2-0 over Barcelona en nam daarmee ook de koppositie van de Catalanen weer over: 56 om 55 punten. De media in Spanje zijn zeer lovend over de manier waarop Real Madrid de negatieve resultaten naar de achtergrond heeft verdreven én hoe de spelers zich hebben geprofileerd.

Toni Kroos bleef in de midweekse nederlaag tegen Manchester City negentig minuten op de bank, maar was zondag een van de uitblinkers. “Hij bepaalde het ritme van de wedstrijd en assisteerde Vinicius Junior bij zijn doelpunt. Als Zidane achteraf spijt had van zijn beslissing om Kroos afgelopen woensdag niet op te stellen, dan na zondagavond nóg meer. Een Kroos in deze vorm mag gewoon geen enkele wedstrijd ontbreken”, zo benadrukt Marca, dat ook lovend is over Federico Valverde. “Hij gaf alles in verdedigend opzicht. Zeer spectaculair. Hij annuleerde Frenkie de Jong compleet en liep alle gaten dicht.”

“Als Lionel Messi zijn slechtste wedstrijd in het Santiago Bernabéu speelde, dan zal Sergio Ramos er ongetwijfeld wat mee te maken hebben. De aanvoerder weifelde in het begin nog even, maar scoorde uiteindelijk een ruime voldoende.” De meest verkochte sportkrant van Spanje staat stil bij een duel tussen Messi en Marcelo, waarbij de Argentijn alleen op Thibaut Courtois had kunnen afgaan. “Marcelo won het sprintduel en vierde dat met veel venijn. Hij liet zich niet onbetuigd op een dag waarop eigenlijk niemand verwacht had dat hij in de basis zou starten.” Ook Raphaël Varane scoorde een dikke voldoende. “Perfect in de sprint- en luchtduels. Varane speelde een wedstrijd van een paar karaats goud en was de reden dat Antoine Griezmann er verloren bijliep en geen goede ballen kreeg.”

AS wijst erop dat Casemiro degene is die ervoor zorgt dat Real Madrid niet uit balans raakt. “Ongenaakbaar als de bal veroverd moest worden. Hij zorgde ervoor dat Barcelona de bal niet vrijuit kon rondspelen en was daarnaast uiterst precies als hij aan de bal was.” De Madrileense sportkrant noemt Valverde ‘de longen van Real Madrid’. “Hij bleef maar heen en weer lopen en zorgde voor diepgang aan de rechterkant. Hij is voor Zidane tot een onmisbare kracht uitgegroeid.” Sport geeft de hoogste beoordeling aan ‘de zeer energieke’ Vinicius Junior: een acht. “Hij was niet altijd even nauwkeurig in de passing of de afronding, maar dat maakte hem niet uit: hij had snelheid, hij had een actie en ook scorend vermogen. Met zijn vasthoudendheid en bereidwilligheid won hij het Bernabéu voor zich.”

De kranten loven ook het optreden van Thibaut Cortouis, die in de eerste helft in een één-tegen-één-situatie met Arthur voorkwam dat Barcelona op 0-1 kwam. Ook oog in oog met Messi kwam hij als winnaar uit de strijd. “Reddingen waarmee een landstitel kan worden gewonnen. En daarom is hij gehaald”, benadrukt Marca. Ook Mundo Deportivo vond het een verrassing dat Marcelo in de basis startte. “Het sprintduel met Messi is er een voor de geschiedenisboeken.” De Catalaanse krant wijst erop dat Real Madrid zich gelukkig mag prijzen met Vinicius. “Hij was al de beste speler van Real Madrid tegen Manchester City en nu ook tegen Barcelona. Zonder Eden Hazard is hij de enige speler van Real Madrid die andere dingen kan doen. Dat kan positief zijn, maar ook negatief.”

Karim Benzema wacht al zes officiële duels op rij op een doelpunt. “Dat is een lange reeks, maar de manier waarop hij met zijn ploeggenoten combineert, is een genot om naar te kijken”, erkent Mundo Deportivo. El Desmarque deelt een acht uit aan Courtois, Daniel Carvajal, Casemiro, Valverde en Vinicius. Isco kreeg een zeven als beoordeling. “Hij was de link tussen het middenveld en de aanval en daarmee een belangrijke pilaar van het elftal. Isco verkeert in vorm en het applaus in het Bernabéu was een erkenning daarvan.” Ook Carvajal toonde de nodige verbetering ten opzichte van zijn optreden tegen Manchester City. “Een geweldige tweede helft van de back. Hij liet niks door aan zijn kant en genereerde voortdurend gevaar door mee op te komen.”