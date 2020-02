‘Dat ik nog steeds topscorer van de Eredivisie ben, voelt gek aan’

Cyriel Dessers kwam er in zijn twee seizoenen bij FC Utrecht niet echt aan te pas. In dienst van Heracles Almelo schiet de Belg dit seizoen echter wel met scherp en Dessers is momenteel met vijftien doelpunten de topscorer van de Eredivisie. De 25-jarige spits verwacht echter niet dat dit zo zal blijven.

“Dat ik nog steeds de topscorer ben, voelt gek aan. Eind november stond ik er voor het eerst, dat was speciaal en leuk. Dat het na 24 wedstrijden nog steeds zo is, is onverwacht. Het is een compliment, ook aan de ploeg”, vertelt hij in gesprek met TC/Tubantia. Dessers gaat er echter van uit dat het voor een spits van Heracles moeilijk is om dit het hele seizoen vol te houden.

“Bij andere clubs die bovenin de competitie staan, wordt vaak meer gescoord dan bij ons”, gaat hij verder. Dessers wordt momenteel op de huid gezeten door Steven Berghuis en Bryan Linssen van respectievelijk Feyenoord en Vitesse, die allebei veertien keer hebben gescoord. Myron Boadu van AZ staat op zijn beurt op dertien doelpunten.

Dessers maakte zijn vijftiende goal afgelopen weekend tegen Ajax en hij noemt zijn volley van buiten de zestien meteen de mooiste treffer uit zijn loopbaan: “Ik heb nog nooit zo’n goal gemaakt. Tegen Fortuna Sittard scoorde ik ook van buiten de zestien, maar deze was mooier.” De aanvaller troefde voor deze goal Daley Blind af door zijn lichaam goed te gebruiken: “Blind verwachtte me aan de andere kant.” Dessers sprak daarna niet meer met de verdediger van Ajax over het doelpunt: “We hebben handen geschud, maar niet gepraat, ze waren heel teleurgesteld.”