De Mos ziet dissonant bij Ajax: ‘Staat verkeerd en maakt altijd een foutje’

Perr Schuurs heeft gaandeweg dit seizoen een basisplaats afgedwongen bij Ajax. De centrumverdediger kan dus rekenen op het vertrouwen van trainer Erik ten Hag, al zet Aad de Mos zo zijn twijfels bij de inbreng van de jonge mandekker. Volgens de oud-trainer van de Amsterdamse club is met name het positiespel van Schuurs bij Ajax voor verbetering vatbaar.

"Hij heeft een goeie trap, maar hij staat altijd verkeerd", stelt de analist vrijdag onomwonden in een interview met De Limburger. "Zijn vader Lambert mag handballer geweest zijn en zijn zus Demi kan goed tennissen, maar in mijn optiek staat Perr steeds verkeerd. Hij maakt altijd een foutje." De Mos baseert zich op de meest recente wedstrijden van Ajax. "In de laatste duels zie je dat hij een beetje geforceerd doet."

"Als je verkeerd staat, al is het maar tien centimeter, ben je al te laat. Dan is die spits allang weg", vervolgt De Mos, die Schuurs terloops advies meegeeft. "Hij moet leren van spelers als Daley Blind en werken aan zijn wendbaarheid, aan zijn snelheid in de eerste meters." De trainer in ruste hoopt vurig dat Schuurs snel stappen zet in zijn ontwikkeling als verdediger. "Anders wordt hij nooit een vaste waarde bij Ajax."

De Mos ziet ondanks de voornoemde bezwaren wel potentie in de pas twintigjarige verdediger van Ajax. Sommige spelonderdelen zijn volgens hem dik in orde. "Perr heeft een vreselijk goede trap en hij kan ook goed inschuiven. En het is echt een goede gast. Maar ik hoop dat hij snel die laatste dingetjes leert." Schuurs staat met Ajax zondag tegenover AZ, dat de koploper in de Eredivisie volgt op slechts drie punten.