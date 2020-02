AZ kan zich na eliminatie in Europa gaan richten op titelstrijd

AZ is donderdagavond in de zestiende finales van de Europa League geëlimineerd. Een week nadat het team van trainer Arne Slot in eigen huis niet voorbij LASK Linz kwam, 1-1, eindigde het weerzien op Oostenrijkse bodem in een teleurstellende 2-0 nederlaag. Dat betekent dat AZ, na de eerdere uitschakeling door NAC Breda in de TOTO KNVB Beker, zich nu volledig kan gaan richten op de verrichtingen in de Eredivisie, met het uitduel met Ajax van zondag als absolute vuurproef.

AZ speelde zeker geen slechte eerste helft en leek met een doelpuntloze tussenstand de rust in te gaan. Vlak voor rust kreeg het team van Slot echter een domper te verwerken. Oussama Idrissi kwam onhandig hard in bij Reinhold Ranftl, waarna Marko Raguz de toegekende strafschop benutte: 1-0. Een hard gelag voor de Alkmaarders, al waren de betere kansen tot dat moment ook voor de thuisploeg.

In de openingsfase lag het initiatief bij LASK, dat via Raguz ook meteen de eerste kans kreeg en fysieke duels opnieuw niet uit de weg ging. Marco Bizot verrichtte na negentien minuten een goede redding door een kopbal van Dominik Frieser met zijn voet te keren. AZ, dat van achteruit steeds prima opbouwde, kwam zelf niet verder dan twee schoten van Calvin Stengs en had veel meer moeten halen uit een situatie met Idrissi en Myron Boadu. Luttele minuten voor de 1-0 had Bizot een goed antwoord op een schot van Raguz.

De eerste mogelijkheid na rust was voor Idrissi, maar zijn schoot ging uiteindelijk ruim naast. Niet veel later verscheen de naam van Raguz wederom op het scorebord. Een verre inworp van James Holland zorgde voor chaos in de verdediging van AZ, waarna Raguz de bal hard achter Bizot schoot. Het team van Slot had zodoende twee doelpunten nodig om een ronde verder te komen en Slot koos er dan na een uur spelen dan ook voor om een verdediger in te ruilen voor een aanvaller: Ramon Leeuwin ten faveure van Ferdy Druijf.

AZ probeerde het wel, maar slaagde er niet in om gevaarlijk te worden en het geloof zakte weg naarmate het eindsignaal in het zicht kwam. LASK trok zich vooral terug om de ruime voorsprong te verdedigen. Boadu had nog alle tijd en ruimte om iets met een voorzet van Druijf te doen, maar hij verprutste de aanval en dat was wellicht symbolisch voor de avond van AZ. Philipp Wiesinger vloerde invaller Hakon Evjen in de slotfase met een stevige tackle en kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart.