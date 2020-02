De Boer wijst naar vervanger Tagliafico: ‘Ik denk dat hij de beste optie is’

Ajax treedt donderdagavond gehavend aan tegen Getafe. In de Europa League moeten de Amsterdammers het stellen zonder onder meer de geblesseerden Hakim Ziyech en David Neres, terwijl Nicolás Tagliafico geschorst is. Omdat ook Noussair Mazraoui geblesseerd moet toekijken, wordt het voor Erik ten Hag puzzelen voor de linksbackpositie. Arie Haan en Ronald de Boer zouden allebei kiezen voor Daley Blind als vervanger van Tagliafico als linkervleugelverdediger.

Tagliafico stond vorige week op scherp tegen Getafe en liep na rust tegen een gele kaart aan. Hij moet de return in de Johan Cruijff ArenA missen. Blind speelt bij Ajax als centrumverdediger, maar heeft bij het Nederlands elftal veel ervaring opgedaan als linksback. “Bij Blind weet je wat je krijgt”, reageert De Boer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hij heeft er vaak gespeeld. Ik denk dat hij, puur kijkend naar de positie, de beste optie is. Je moet echter ook rekening houden met het hele plaatje: is hij niet té belangrijk centraal achterin? Toch zou ik voor Blind kiezen als linksback en dan Martínez naar het centrum halen.”

Ook Haan vindt Blind de beste vervanger voor Tagliafico. “Tegen Getafe moet Ajax gaan aanvallen, hij kan met zijn voetballende kwaliteiten van waarde zijn. Bovendien mist hij de duelkracht tegen een sterke spits, dat zag je afgelopen weekend tegen Cyriel Dessers”, zegt Haan. De Boer beaamt dat ook Lisandro Martínez uit de voeten kan als linksback. “Het is een zelfde type als Tagliafico, een pitbull. De laatste weken heeft hij vaak op het middenveld gestaan. Dat kan voor zo'n jongen ook vervelend zijn, om steeds te moeten schakelen. Dat zou Ten Hag bij hem moeten polsen.” Haan lijkt het onverstandig om Martínez in te zetten als vervanger van Tagliafico. “Martínez is té goed om linksback te spelen. Hij kan zo goed uit de voeten als middenvelder en centrale verdediger, dat zou ik gebruiken. Ajax moet centraal achterin de slag slaan.”

Kik Pierie speelde bij sc Heerenveen regelmatig als linksback. De talentvolle verdediger gaf meerdere keren aan dat het niet zijn favoriete positie is en speelt bij Jong Ajax als centrumverdediger. Zowel De Boer als Haan ziet in hem geen opie voor de thuiswedstrijd tegen Getafe. “Pierie lijkt mij uitgesloten voor komende donderdag. Hij is er gewoon nog niet klaar voor. Dat is helemaal geen schande, want hij krijgt een jaar de tijd om te wennen. Hij moet nog even geduld hebben”, aldus De Boer, die ook niet voor Jurriën Timber zou kiezen. “Timber is een jongen die een goede ontwikkeling doormaakt. Op termijn zie ik hem zeker als een geschikte Ajax-speler, maar in zo'n belangrijk duel zou ik hem niet belasten met zijn basisdebuut. Tegen Getafe zoek je ook naar een stukje ervaring.”