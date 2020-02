André Onana verrast Simon Zijlemans en wijst op fouten scheidsrechter

André Onana keert donderdagavond terug onder de lat bij Ajax voor de return in de Europa League met Getafe. De doelman uit Kameroen zat vorige week tijdens de heenwedstrijd in Spanje (2-0 nederlaag) een schorsing uit en is gebrand op een goed resultaat morgen. Hoewel Ajax de laatste weken pover presteert, barst Onana van het zelfvertrouwen.

De keeper gelooft nog altijd in een goede afloop tegen Getafe, ondanks dat Ajax drie van zijn zes laatste wedstrijden in alle competities verloor en de laatste weken matig voetbalt. "Het was vorige week niet onze beste wedstrijd, het was moeilijk", blikt Onana in gesprek met RTL 7 terug op het heenduel met Getafe. "We zijn niet blij met het resultaat, maar dat is hoe voetbal soms is. Soms verlies je, maar ik ben relaxed en weet dat we morgen en nieuwe kans hebben. Ik hoop natuurlijk dat we alsnog doorgaan."

Verslaggever Simon Zijlemans vraagt zich af in hoeverre het huidige Ajax verschilt van het Ajax dat vorig seizoen de nationale dubbel won en in de Champions League tot de halve reikte. "Ik zie niet veel verschillen tussen het team van vorig jaar en het team van dit jaar. We zijn zelfs sterker dan vorig seizoen", repliceert Onana, die Zijlemans daarmee lijkt te verrassen. De journalist vraagt Onana opnieuw 'of hij niet veel verschillen ziet' en wijst hem onder meer op de Europese dominantie die Ajax vorig seizoen uitstraalde, onder meer met zeges op Real Madrid en Juventus.

Toch weigert de doelman te stellen dat Ajax dit seizoen over minder kwaliteit beschikt, zoals onder meer door veel analisten wordt betoogd. "Natuurlijk waren de verwachtingen vorig seizoen minder hoog dan dit seizoen. En ik denk dat we gewoon wat pech hebben gehad in de laatste Champions League-wedstrijden. Soms win je en soms verlies je. En soms maakt een scheidsrechter een fout", vervolgt Onana.

De goalie lijkt daarmee te verwijzen naar de dramatische uitschakeling van Ajax in de groepsfase van de Champions League voor de jaarwisseling, toen de Amsterdammers onder meer door discutabele rode kaarten van Daley Blind en Joël Veltman met 4-4 remiseerden tegen Chelsea, na een 1-4 voorsprong. "Maar dat is ook voetbal, dat is waarom we van voetbal houden. Iedereen maakt fouten. Ik maak me geen zorgen om morgen. Het is een grote wedstrijd, zulke wedstrijden wil je spelen. Morgen gaan we alles geven en het de tegenstander zo lastig mogelijk maken", aldus Onana.