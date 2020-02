Erik ten Hag: ‘Ik denk dat ze vorige week ver boven zichzelf uit zijn gestegen’

Ajax ging afgelopen weekend onderuit op bezoek bij Heracles Almelo en ook Europa League-tegenstander Getafe liep tegen een domper aan. Sevilla was met maar liefst 0-3 te sterk voor los Azulones, die daarmee een tegenvaller in de strijd om Champions League-voetbal te verwerken kregen. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft de wedstrijd tegen de ploeg van Luuk de Jong uitgebreid bekeken, maar wil daar niet te veel waarde aan hechten.

“Ik heb de wedstrijd uiteraard gezien en het heeft ons in die zin niet echt nieuwe inzichten over Getafe gegeven. Het heeft eigenlijk bevestigd wat ze kunnen”, vertelde hij woensdagmiddag tijdens de persconferentie in de aanloop naar het treffen tussen Ajax en Getafe van donderdagavond. “Ik denk dat ze vorige week ver boven zichzelf uit zijn gestegen en tegen Sevilla minder. We weten waar onze kansen liggen en waar de bedreigingen. En we weten dat we vooral ook zelf veel beter moeten.”

Getafe slaagde er vorige week in om het spel van de Amsterdammers te ontregelen en Ajax liet zich ook meeslepen in het theater dat de Spanjaarden maakten. Ten Hag is echter niet van plan om arbiter Tasos Sidiropoulos extra op de tactieken van Getafe te wijzen: “Die scheidsrechter is een professional en hij leest zich in over welke wedstrijd die hij gaat fluiten. Hij weet dus wat de stijl van de twee ploegen is en daar zal hij zijn keuzes in maken. Daar is hij op voorbereid, daar heb ik alle vertrouwen in.”

Ajax verloren vorige week met 2-0 in het Coliseum Alfonso Pérez en weet dat het in de eigen Johan Cruijff ArenA dus minstens tweemaal zal moeten scoren om de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Ten Hag denkt dat er nog wel wat mogelijk is voor het eigen publiek: “Het perspectief voor Ajax is natuurlijk slechter na vorige week, dat is heel helder. Maar we zullen ervoor vechten en Europese avonden in de ArenA zijn speciaal. Dan kan er een speciale vibe in het stadion komen en daar moeten we voor gaan. Gekoppeld aan ons vertrouwen in een goed resultaat, kan dat tot een omwenteling leiden.”